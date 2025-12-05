我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市衛生局日前查驗全聯販售「台灣鯛魚排」時，檢出禁藥；但後續發現是內部人員的電腦設定遭到更改，導致數值錯誤。衛福部長石崇良說，高雄市衛生局已經向大家說明，這部分由高雄市衛生局處理。全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出禁藥，後續發現高雄市衛生局內部人員的電腦設定遭到更動，才導致檢驗值出現錯誤。而衛生局昨（4）日也出面致歉，表示發現後立即通報食藥署及啟動後續處理。石崇良今（5）日被問及此事回應，高雄市衛生局已經向大家說明，因為檢驗過程中的儀器失準造成誤判，後續就由高雄市衛生局處理。整起事件源於高雄市衛生局於10月執行「114年食品抽驗計畫」，並於12月1日公告，於全聯路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排」檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，第一時間通知業者要求下架回收，啟動調查，但供應商口湖漁類生產合作社將同批次的鯛魚排送往第三方公正單位SGS進行複檢，發現無檢出動物用藥殘留，也將自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。該份報告轉交給高雄市衛生局後，被認為業者送驗的是原料，與市府送驗的產品兩者為不同檢體，因此告知業者若有異議，可申請複驗。不過，高雄市衛生局後續召開記者會說明，經內部調查因檢驗科内部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員疏失為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清，也將此異常事件通報中央主管機關食藥署，同步向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，依法追究相關人員責任。