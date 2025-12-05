我是廣告 請繼續往下閱讀

中國APP「小紅書」因涉入1706件詐騙案件，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年，引發外界關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰昨（4）日拿小紅書詐騙案與太子集團詐騙案做對比，質疑政府作法是雙標，不過，民進黨立委沈伯洋則強調，小紅書的問題就是「不能查」，因為這家公司不提供執法單位資料。國家安全局發布「小紅書」5中國製APP具資安風險後，內政部昨以小紅書涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，形同封鎖小紅書。對此，蘇一峰在Threads上發文質疑，小紅書上面有詐騙2億，「太可惡封鎖一年」，太子集團詐騙4600億，「沒事交保笑一笑」，這讓他感嘆說，「在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心」。對此，沈伯洋留言回應，拿太子集團類比真的不倫不類，太子集團能夠被偵辦，是因為「能夠查」，才能夠繼續討公道，但小紅書的問題是「不能查」，因為這家公司不提供執法單位資料，再來，交保是跟逃亡、串證有關，跟最後會判多重沒有關係。沈伯洋強調，顏色不是核心，例如Tiktok，有配合提供資料，他也反酸，「那麼愛講錢，我就問財劃法8年拿走11兆是什麼？」