全聯鯛魚有超標禁藥原是場烏龍！高雄市衛生局昨（4）日針對全聯販售「台灣鯛魚排」被驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」超標一事致歉，說明因電腦設定調整失誤導致檢驗錯誤。全聯也發布聲明並提及鯛魚將陸續上架。鯛魚被許多民眾認為是吳郭魚，其實應改稱說是「吳郭魚經改良培育後的優良品種」，有低脂高蛋白質、肉多且無土味的優點，料理方法相當簡單。
鯛魚其實是吳郭魚？低脂高蛋白「健身神物」無土味
根據「食農教育資訊整合平台」等網站披露資訊，市面上買到的鯛魚，簡單來說是「改良版的吳郭魚」，也被稱為「台灣鯛」，是經過多年改良培育的優良品種，比其他吳郭魚品種來得無土味又大隻一些，有著高蛋白、低脂肪，尤其還有少刺、肉多且嫩的優點，因此被認為營養價質比豆腐、牛肉更高，受到健身者、飲食控制者喜愛。
懶人料理必學！乾煎、清蒸都百搭 加這味秒變泰式
鯛魚料理方式很多，可以乾煎、清蒸、烘烤等。冷凍鯛魚片加上薑絲、米酒煮成湯品，是最簡單的料理法；或者也可加上魚露、檸檬汁、薑片與些許糖再去炊蒸，就是好吃的泰式檸檬魚。
坊間餐廳更常遇到以鯛魚替代鰻魚，做成蒲燒鯛魚飯，選擇腹部油脂較高的部位來製作，與鰻魚的口感較為接近，先以醬油、味醂、砂糖、薑泥、米酒、水、白胡椒粉等調成蒲燒醬，再將鯛魚煎或烤至8、9分熟，加上蒲燒醬再料理至熟，價格比鰻魚便宜，美味度一樣讚。
資料來源：食農教育資訊整合平台、全聯
