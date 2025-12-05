我是廣告 請繼續往下閱讀

中國APP「小紅書」在我國詐騙財損累積超過2億元，我國昨（4）日採取限制接取措施至少一年，被譏連台灣也要翻牆。然而，根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙數量第一的社群平台卻是臉書（Facebook）。資通訊專家、台灣大學電機工程學系教授林宗男表示，兩個社群平台背後登記公司地點是關鍵，兩者對於我國法令的配合度與用戶權益保障機制存在差異。「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，但是因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。內政部對「小紅書」發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。林宗男也是《數位國土保衛戰》作者之一指出，小紅書與臉書平台對政府協助處理詐騙的意願與能力有落差。臉書雖為外國公司，但是有在台員工，與政府一起協助詐騙處理；但小紅書在台沒有相關據點或員工，透過陸委會接觸，對方「已讀不回，完全不理」，並無配合作為。若從使用者保護角度出發，林宗男說，如遇到個資被洩漏或是不當使用的狀況，民眾可以採取法律訴訟，控訴臉書公司，但是小紅書背景是中國，並沒有考量個資保護，民眾使用前應該有心理準備，使用後對個資權益是沒有保障的。林宗男指出，各社群平台都有詐騙發生，不管是臉書或是哪一個社群平台，千萬不要去採取不切實際的舉動，詐騙多是利用人的貪婪性，以及想要快速致富的心態，如最常見的主打高獲利來騙取金錢。內政部強調對小紅書停止解析、限制接取並非首例。統計114年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5,094組；在中華民國境內，無論網路社交平台或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平臺，均已配合我國法令設立法律代表人並恪遵法律義務、展現配合政府打擊詐欺的立場。