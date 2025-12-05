我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅書在台灣使用者多，封鎖令引發爭議。國民黨立院黨團書記長羅智強說，接下來就要禁的就是TikTok，再下一個就是淘寶。羅智強說，民進黨過去一直想要禁各種社群軟體，還曾提出「數位中介法」，甚至連PTT都想禁，民進黨現在掌握了所有資源與權力，唯一害怕的就是網路的聲音，小紅書只是個開端，民進黨的網路言論戒嚴，正在大肆的進行當中。國民黨立委牛煦庭也說，政府試圖用封鎖小紅書，來抹滅執政無能的事實，如果要打詐，政府就應該好好打詐，要祭出鐵腕，從份額最大的平台開始進行強勢處理，但從打詐改善的數據就知道，目前的處理強度顯然還是不夠。他嚴厲批評：「你如果到現在還是抓不到重點，那就真的不要怪台灣變成詐騙王國，因為我們有一個詐騙集團帶領的政府。」