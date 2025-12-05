我是廣告 請繼續往下閱讀

­離岸風電開發商風睿能源（SRE）與台灣智慧電能公司今（5）日宣布，SRE參與離岸風電區塊開發第一期（3之1）的495MW「海盛風電」（Formosa 4）將提供固定份額電力予台智電購售電平台統籌綠電交易，協助更多產業取得綠電。這也是台智電與法國電力能源公司（EDF power solutions）後第二筆離岸風電長約。海盛風電是SRE2022年第三階段區塊開發第一期選商中獲配495MW容量，並於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫，完工後可望為相當於50萬家戶規模之用戶，提供高品質電力。據雙方協議，專案於完工併網後，將提供固定份額電力予台智電購售電平台統籌綠電交易，支援更多用電孔急之企業儘快達成綠電採購目標。風睿能源董事長林雍堯表示，風睿能源很高興能與台智電攜手，達成這項具有雙贏意義的協議，一方面確保了專案長期收益、強化財務結構，另方面更透過穩定的綠電供應和價格，促成更多企業實現綠電採購。台智電表示，此次合作除可提升公司離岸風電來源的多元性，結合統購分銷的模式，亦有助降低風電採購門檻，使服務範圍延伸至更多企業，更為國內具 RE100、碳管理或綠電採購需求之企業提供明確且具彈性的採購選項。今年10月，台智電與EDF旗下的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」簽署CPPA，該風場蔚藍海彰化風場位於彰化縣外海，總裝置容量 440MW，若完工併網後每年可供應約 17 億度綠電。