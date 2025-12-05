我是廣告 請繼續往下閱讀

中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app，刑事局更指出，自去年至今，小紅書在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元。對此，媒體人文翔指出，這擺明了政治意義大於實質意義，因為所有人都知道，真正詐騙最猖獗的平台，就是臉書跟LINE，尤其臉書更是最嚴重的地方，但是內政部偏偏就是要禁小紅書。粉專《文翔政論》昨晚發文指出，小紅書2年造成詐騙損失2.5億，但這2年大概差不多就是臉書一天造成的詐騙損失，臉書至今沒事，出事的卻是小紅書，擺明了問題就在小紅書政治不正確，大的鬥不起，小的好教訓，跟政府對待菸商的政策沒啥兩樣，用查緝私菸的邏輯去清算小紅書，又大又壞的繼續霸佔市場，小的還沒站穩就先給人砍死。文翔認為，小紅書名字不對、政治不正確，另一個得罪上面的是怪它不落地；問題是，政府一方面禁止中資，一方面又逼人落地，這究竟是要人家怎麼辦好？還是小紅書找一個綠友友代理商，大家一起賺，跟某皮一樣，就可以安穩過關？名義上打詐，其實不就是所謂認知作戰？但可笑的是，要反認知作戰，防止所謂中國意識形態入侵，最該封的也不是小紅書，因為入侵最嚴重的不是別處，對，又是臉書。文翔也提到，如果民進黨真的是在打反認知作戰，最嚴重還是臉書跟YouTube，尤其臉書出現很多中國促統影片，但看起來內政部也管不了也不敢管。結果根本只是欺負小孩，不敢得罪大惡霸，打詐打錯人，打統也打錯人，所謂封禁小紅書，究竟是做給誰看呢？給獨派老人交差用？