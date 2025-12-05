我是廣告 請繼續往下閱讀

爭取參選高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆，被爆8歲兒子多次攻擊同學，引發社會譁然。對此，高雄市長陳其邁今（5）日回應，該案件由校方進行調查，已提醒要公正嚴謹地進行事務調查。高雄一所國小今年10月間發生霸凌案，賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，而校方昨證實，還有另2名同學也受害。對此，陳其邁上午受訪時回應，該案件由校方進行調查，因屬於校園事務，有提醒校方特別注意保護同學資料的相關規定，也要公正嚴謹地進行事務調查。賴瑞隆昨透過聲明回應，強調會全力配合學校釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理；校方則承諾調查全程公開、公正，並持續與雙方家長溝通。