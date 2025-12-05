新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」即將於12月6日正式啟動，新竹市城銷處表示，今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，並將有百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集，今（5）日起將率先啟動護城河畔光環境與藝術裝置。
新竹市邱代理市長表示，明（6）日「新竹FUN聖誕」將正式開幕點燈，會以光雕投影點亮新竹火車站，並同步啟動聖誕主燈，象徵新竹冬季正式被光影照亮。火車站光雕展演將自12月6日起，每日18時至22時整點播出（最後一場為 21:50），利用科技光影的巧妙投映，使這座百年歷史建築在夜色中煥發迷人的新生光彩。
城銷處指出，今年活動的核心除了融合城市記憶與節慶氛圍並具故事性的光雕展演外，光環境及裝置藝術也將於每日17時準時點亮，除了護城河畔的閃耀光景外，還包括站前廣場的主燈「逐夢之樹」、護城河周邊之「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，裝置以夢境、旅程、探索為核心，透過光線、材質與色彩的層疊，延伸出富含想像力的節慶氛圍。
城銷處也表示，聖誕市集將自週末陸續登場，市集開放時間為12月6日起至12月21日期間的每週六日，以及12月25日聖誕節當日，每日的14時至21時。值得一提的是，12月24日平安夜也將有市集陪伴大家共度佳節。今年市集匯集聖誕特色店家及在地美食、創意手作及聖誕周邊小物，並結合街頭藝人表演，市集更設有消費滿額摸彩等各式活動。
🟡2025「新竹FUN聖誕」相關資訊：
📍光雕展演：
展演地點：新竹火車站
展演時間：12月6日起每日18 : 00 起整點播出，21 : 50為最後一場
📍光環境裝置：
地點：新竹火車站、東門城、護城河畔
點燈時間：
逐夢之樹、遊夢列車、夢境之門、光環境：每日17 : 00 - 05 : 00
光之步道：每日13 : 00 - 05 : 00
護城河雷射光束：每日17 : 00 - 22 : 00
📍假日聖誕市集
地點：信義街
時間：12月前三週的每個六日，12月24(三)17 : 00～21 : 00 、12月25(四)14 : 00 - 21 : 00
🟡2025「新竹FUN聖誕」交通管制：
城銷處提醒，聖誕市集期間將配合活動實施交通管制，範圍包括信義街（林森路至大同路、大同路至東門圓環），呼籲市民朋友提前改道，並遵從現場員警及義交引導，共同維持道路順暢與活動安全。
