我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農糧署陳啓榮副署長上台闡述國產蔬菜常備食品的美味與便利。 （圖／業者提供）

▲國立宜蘭大學 謝昌衛 副校長妙語如珠地將10家得獎產品串聯在生活中。（圖／業者提供）

▲嘉義大學 張文昌 副教授(左)，農糧署陳啓榮副署長(中)，國立宜蘭大學 謝昌衛 副校長(右) （圖／業者提供）

▲從風味、營養、食品安全及創新性選出國產蔬菜常備食品10個優秀產品。 （圖／業者提供）

為擴大國產蔬菜的應用範疇，並呼應消費者對原料取得容易、即食、便利性食品的需求，農業部農糧署與國立中興大學食品暨應用生物科技學系謝昌衛終身特聘教授（兼任國立宜蘭大學副校長）共同辦理「國產蔬菜常備食品評選」活動，獲選產品將於12月4日在農業部農糧署臺北辦公區接受公開表揚，另部分獲獎業者將於12月6、7日（週六、週日）於臺北希望廣場展售推廣，誠摯邀請民眾前往參觀並選購優質國產蔬菜常備食品，以行動支持國產蔬菜。本次評選活動徵件踴躍，吸引全國28家食品業者及農民團體，計提報60件以國產蔬菜為基底所開發的加工產品參賽，經具有食品專業、學術研究、市場行銷及加工實務經驗的評審團進行初審與複審，獲選產品包括：大漢酵素生物科技股份有限公司-V52 蔬果酵素液、小嘴水果貿易有限公司-冷凍香菇、元泉益食品工廠-音樂老菜脯雞湯、宏展農業行銷科技有限公司-白玉酥、桃園市農會-新纖美日-蔬釋人生(野菜青汁)、展鮮農產生技股份有限公司-小紅牛HPP梅蜜番茄飲、頂裕食品股份有限公司-金瓜軟排、新來源醬園股份有限公司-鮮嫩香脆筍、瑞期食品有限公司-酸高麗菜白肉鍋冬粉及蕈優生物科技股份有限公司-黑美人菇脆片等10項產品，充分展現國產蔬菜透過加工技術應用，轉化為方便、適合日常飲食的優質選擇。入選產品涵蓋常溫調理食品、冷凍截切蔬菜、創新湯品、飲品與乾燥加工品等多元類型，兼顧「美味」、「營養」與「便利」，不僅讓國產蔬菜成為日常飲食的常備良品，更展現農業加工技術與食材創意的融合成果。謝昌衛教授表示，為穩定國內蔬菜供應與擴增常備食品的發展，持續輔導農民團體及加工業者導入冷鏈與加工技術，將新鮮蔬菜原料轉化為多樣化的常備食品。此舉不僅提升農產價值與附加效益，也有助於延長產品保存期限，兼顧食安與營養，讓國產蔬菜在市場上展現更高競爭力。鼓勵業者朝便利化、健康化及低碳永續方向發展，並透過科研能量與產學合作，建立完整的產銷體系，讓國產蔬菜不只是季節性作物，更成為消費者日常生活中安心、美味的選擇。農糧署表示，為讓消費者親身感受國產蔬菜常備食品的美味與便利，特別於12月6日至7日（週六、週日）於臺北希望廣場辦理為期兩天的展售活動。現場設置5個攤位，由獲選業者進行產品展示、試吃及銷售，呈現國產蔬菜加工品的豐富與多樣化。本次活動亦結合線上與實體雙向行銷，擴大國產蔬菜常備食品的市場能見度，讓更多消費者體驗「好吃、好保存、好生活」的國產蔬菜新選擇。誠摯邀請全國消費者於12月6、7日前往臺北希望廣場農民市集「國產蔬菜常備食品」專區選購，將營養健康、美味可口的國產蔬菜產品帶回家，與親朋好友一同享用！