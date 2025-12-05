韓國女團TWICE出道10年，11月剛結束高雄世運的演唱會，最後一晚宣布將在明年3月到台北開唱，主辦單位理想國4日宣布加開一場，今（5）日上午11點開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者們實測搶票，有人成功上岸，也有人無限轉圈圈，再度進入頁面直接完售。不過沒買到票的同事並沒有因此放棄，重新再進入搶票頁面後，竟然搶到8800元的海景第一排，讓他興奮喊，「我要去跟子瑜談戀愛了！」
TWICE加場秒殺！靠1招還有機會上岸
TWICE 2026年3月21、22日將在台北大巨蛋開唱，2場門票瞬間秒殺，昨（4）日主辦單位宣布加開第三場3月20日演出，今日中午11點開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者們也有許多人是TWICE的歌迷，紛紛開始搶票大作戰。有人成功搶到2張6800元的，也有人無限轉圈，哀號聲四起。
不過沒搶到票的同事並沒有因此放棄，果斷再進入搶票頁面，沒想到就成功搶到8800元的座位，心情洗三溫暖，開心喊，「我要去跟子瑜談戀愛了！」之前就曾有ONCE發現，拓元的釋票時間系統固定式「偶數分鐘30秒」，假設現在是5點40，那麼拓元會在5點42分30秒、44分30秒、46分30秒、48分30秒以及50分30秒釋出票券，就算第一輪沒買到也不要放棄。
