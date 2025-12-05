我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍致歉並賠禮。（圖／民眾提供）

化溪州上演「砲彈飛越民宅實境秀」！陸軍昨（4）日上午進行155公厘榴彈實彈射擊訓練時，一枚砲彈竟離軌暴衝，沿途擦撞三戶民宅的鐵皮遮雨棚、鋁門、磚牆，連院子裡的大樹都被硬生生射穿、炸裂倒地，驚悚畫面嚇得居民臉色發白：「真的太可怕了！」這起事件發生於昨日上午9點多，溪州鄉多名居民原以為只是例行演訓傳來的砲擊聲，不料一發砲彈竟朝大庄村民宅方向疾飛。首當其衝的一戶退休夫婦家中，先聽見「咻」的一聲，緊接著巨響震天，才猛然發現屋簷被砲彈貫穿，大樹瞬間炸裂，木屑四散。砲彈隨後反彈飛往另一戶撞擊鋁門，再彈起砸入第三戶磚牆，最終卡在牆邊，直徑十多公分的砲彈就這樣落在家門外，所幸沒有爆炸。住戶事後調閱監視器畫面，才驚覺整段過程如此驚險，直呼：「要是再偏一點，不敢想像後果！」溪州鄉長江淑芬表示，砲彈沿途造成包含遮雨棚、鋁門、磚牆等多處損害，所幸無人受傷。村長獲報後立刻通知砲指部與公所前往現場，並在附近尋獲該枚未爆砲彈。她直言，若砲彈當時爆炸，恐造成更大災情，要求軍方務必全面強化演訓安全措施，避免憾事重演。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部則回應，所屬砲測中心進訓部隊於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因導致砲彈偏離彈道、誤落民宅。指揮官已在第一時間到場向居民致歉，並表達將負責協助民宅修復。另已由專業人員會同司令部成立專案小組調查事故成因，並依結果強化訓練風險管控，確保部隊射擊安全。