高雄市衛生局日前進行市售食品抽驗，檢出全聯販售的「台灣鯛魚排」含禁藥，沒想到調查後證實是人為疏失，高雄市長陳其邁為此致歉三次，而衛生局長黃志中今（5）日表示，究責部分最高層級會到副局長，求償部分則依照國賠處理，並還原當時的檢驗過程。黃志中說明，檢驗機器沒有問題，主因是條件遭人為設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍，而當檢驗報告公布後，產品必須下架回收，業者也提出相關質疑，經衛生局重新檢視所有流程，包括報告產出的控制條件等，才在4日發現是電腦後台檢驗條件遭到更動所致，也因為電腦都會紀錄操作人員的相關資料，所以非常確定問題出在哪位操作人員上。黃志中補充，當鯛魚排檢驗發現問題後，有派不同人員實施覆核，但覆核人員按照慣性操作，並未檢視設定參數，所以導致重複錯誤，這屬於他們的疏失，操作人員到案後已承認錯誤究責不會只針對操作人員的疏失，相關主管也會究責，最高層級到副局長。而涉案者陳女離職，衛生局會以涉使公務員登載不實、偽造文書罪嫌，將全案移送司法偵辦；至於求償部分，黃志中表示，將會按照國賠，應該負責就負責。針對衛生局烏龍案，陳其邁今日對全聯及養殖業者致歉，表示「非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該」，陳其邁強調，全案已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。