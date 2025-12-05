我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統陳水扁近日傳出即將和《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，引外界抨擊違反台中監獄保外就醫的「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的4不原則。對此，前立委郭正亮昨（4）日怒嗆，這件事分別牽扯到法務部和NCC兩個單位，陳水扁保外就醫開節目，法務部要不要管？且《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含「全時段不製播新聞性政論型談話節目」，NCC要不要管？郭正亮昨上《新聞大白話》表示，陳水扁傳出將與《鏡電視》合作開節目扯到2個單位。首先，陳水扁現正在保外就醫中，法務部要不要管？再來，在《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含「全時段不製播新聞性政論型談話節目」，郭正亮因而質疑，《總統鏡來講》不是政論節目嗎？難道阿扁上電視是要講笑話嗎？陳水扁將有新電視節目的消息一出，台中監獄副典獄長李敬樑隨即回應，還在查證媒體報導的內容是否屬實，目前還在蒐集資料釐清中。至於保外就醫是否能上節目？李敬樑表示，將就事實狀況去認定評估。