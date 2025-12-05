我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯「台灣鯛魚排」遭檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，業者第一時間下架回收，經調查確認是高雄市衛生局的人為疏失，高雄市衛生局長黃志中也在4日親上火線，召開記者會致歉，針對此次疏失所造成風波，遭下架的口湖漁業生產合作社下架12萬包鯛魚片，損失至少1200萬，對此，總經理王益豐表示，高雄市府已承認是錯誤，未來沒有打算申請國賠。口湖漁業生產合作社今（5）日上午舉行記者會，現場有20、30名漁民，以及養殖戶許朱元、雲林縣府農業處長魏勝德、漁業科長高建平、衛生局科長林小玲、鄭秀珍、城邦律師事務所律師吳文城，口湖漁業生產合作社總經理王益豐表示，感謝雲林縣衛生局及農業處自始至終相信口湖台灣鯛產品，也欣慰高雄市衛生局4日坦承錯誤並致歉，但對於一個擁有公權力的行政機關，檢驗程序出現重大瑕疵、結果遭人為放大10倍的情況下，即任意發布新聞，導致優良產品遭全面下架，感到深切的遺憾、震驚與無奈。針對因內部人員「電腦設定條件被更改」導致的檢驗失誤，演變成一場全國性的食安風波，王益豐表示，高雄市衛生局作為食安把關機關，一言一行代表公權力，質疑如此草率的檢驗程序，是否有足夠的內控機制防止錯誤發生？未經審慎確認、僅憑初步結果的情況下即倉促發布新聞，是否符合行政程序法與比例原則？因此他呼籲，各級政府衛生機關未來進行食品檢驗及發布相關新聞時，務必建立更嚴謹的複核機制，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與農漁業者的形象。而針對上架到全聯後回收的數量，不同批號的台灣鯛魚排約有12萬片，目前被下架的產品價值約1200萬元，合作社目前正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。不過，王益豐也表示，昨天有收到高雄市衛生局的致歉電話，今日下午也會親自到合作社鄭重道歉，雖然公司名譽上有受損，但高雄市政府已經承認錯誤，加上檢調已介入調查，合作社暫時不提國賠與告訴「當作是一陣風來，擋一下，讓它吹過」。本次被誤檢出禁藥的養殖戶許朱元，則在接受訪問時表示，第一時間聽到自己養殖的魚出問題，煩惱到睡不著覺，做好澄清之外，也希望未來政府機關任何檢驗不要再害到漁民。