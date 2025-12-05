我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE臺北大巨蛋演唱會全面開賣，短短3分鐘內就全數售罄。（圖／翻攝自拓元售票官網）

▲5800元票區是擁有最多票的區域，不過因為位置不理想，因此不會是粉絲的第一選擇。（圖／翻攝自拓元售票系統）

女團TWICE出道十年日前才剛結束高雄世運演唱會，明年三月又要回到台北大巨蛋開唱，主辦單位理想國4日宣布加開一場，今（5）日上午11點開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者們也加入搶票行列，有人順利搶到第一排上岸、有人因為預算問題主攻2800元及3800元票區，不過嘗試了三天都沒有順利買到票，不過也發現5800元區域因為位置數量多加上價位不是太便宜，反而成為了最好入手的區域。TWICE於2026年3月21日、3月22日來到台北大巨蛋開唱，2場近十萬張門票瞬間被秒殺，因此主辦緊急宣布再加場3月20日，並於今日11點開賣，《NOWNEWS今日新聞》許多記者也在前幾天的搶票大戰中失敗，因此躍躍欲試跟著搶票。11點一到，許多同事同步進入拓元系統搶票，不在乎價錢只在乎能不能見到TWICE真人的同事直攻了8800價位，雖然第一次被丟出系統，不過他不放棄再搶一次，竟然順利搶到8800元第一排；有同事因考慮了8800元位置物以稀為貴，選擇了6800元價位，超順利一次就買到2張票。預算沒有那麼高的同事則有一個「只想聽音樂」的路線，因為選擇直衝低價位的2800元、3800元票區，不考慮1800元的原因據說是位子真的太少，因此退而求其次，不過這名同事從12月2日開始搶票，到今日都沒能入手任何一張票卷，讓他難過地說：「感覺被系統耍了3天。」不過在多天搶票過程中，同事也發現，其實最容易入手的是5800元價位，雖然是所有座位中票券最多的區域，但是又不如8800元、6800元一樣位子理想，因此不會是粉絲的第一選擇，同事難過地表示：「2800、3800售完兩次了，再進去系統看都還在熱賣中。」沒有預算考量、也不在乎位置好壞、只想進場一睹TWICE現場的粉絲，若是還有搶票機會的話建議可以直衝5800元價位，沒意外能夠順利購得票卷。