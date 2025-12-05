我是廣告 請繼續往下閱讀

美國記憶體大廠美光近日拋出震撼彈，宣布停止向一般消費者銷售記憶體，退出消費性記憶體市場，將朝向滿足AI所需要的記憶體需求，市場分析台廠將迎來利多。專家今（5）日表示，台廠短期有機會填補空缺，當然是利多，但這次消息並未刺激領漲指標，可能對台廠股價已變成利多出盡，也就是對股價影響越來越小。外媒報導，美光計畫退出消費型記憶體產品，並將產能、資源轉供應AI所需的記憶體，此舉不僅證實AI各方面需求依然居高不下，同時對台廠來說，有望補上大廠退出市場後的空缺。美光指出，這個決定十分艱難，不過AI趨勢帶動的資料中心成長，對於記憶體需求激增，因此不得已才決定退出消費性業務。對此，證期雙照分析師翁偉捷表示，台廠短期中當然有機會填補空缺，純粹是市佔率將增加，因此，短期可能從模組、零售端來看，台灣記憶體模組廠如威剛、創見、廣穎可望直接補位，補消費性市場的空缺，短期當然利多記憶體廠，以及包括南亞科、華邦電也是利多。不過，這個利多與過去韓國廠商退出記憶體的利多基本上是一樣的，翁偉捷指出，是否同步反映在前一個階段的股價上漲，這個消息傳出來之後，對於記憶體的股價來說「並沒有像過去一樣，有噴出大漲或者創高的走勢。」翁偉捷認為，這次傳出來的利多，並沒有刺激原先的領漲指標，這種大廠退出消費性電子台廠的利多消息有出現邊際遞減的效應，也就是說他們對於股價的影響越來越小。翁偉捷提到，後續能否看見台廠有大波段的成長動能，要跟的就是國際大廠不管是美光也好，或是韓系LG、三星記憶體廠的腳步，是從記憶體轉向HBM(高頻寬記憶體)，就是從消費性轉到AI的領域，但以現在台廠的狀況來看，要擴展到HBM其實難度較高，需要一定的時間，至少未來可能三年之內較難看見台廠有跟進HBM的領域。因此，全球記憶體帶動之下，他分析，未來長期受惠的仍是國際大廠，台廠可能只仍是一直停留在消費性電子領域，也就是說，台廠現在做的DDR4、DDR5，要往HBM的難度有點高，由於資本需求龐大，在台灣廠商當中，比較困難可以看見這種大幅度擴建自己的產能，或者把設備升級的動能，所以由此來看，台廠股價可能在近期就會出現利多出盡的狀況，對於股價來說，也許未來可能還有反彈的空間、甚至挑戰高點，也不排除有創高的可能，但台廠漲幅如南亞科、華邦電這種曾經出現的倍數漲幅，「基本上是不太可能發生」，對於未來整個國內記憶體股價，「我覺得是比較保守。」另一方面，翁偉捷指出，國內模組端、零售端或是記憶體廠這部分有利多，但也有利空，國內由於IC通路商，比如像文曄、大聯大可能這次因美光退出，是有利空的影響。