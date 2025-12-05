我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CORTIS是BTS的師弟，為目前最紅的新人男團。（圖／記者陳雅蘭攝）

CORTIS出道3個月首度來台 繼子瑜後、趙雨凡登5萬世運

BTS最強師弟CORTIS來台參加AAA，今（5）跟IU、朴寶劍等人一起飛來台灣，下午4點多抵達小港機場，看到3000多人接機，他們一路揮手打招呼，甚至連樓上的粉絲都一起照顧，讓媒體、工作人員留下好印象。CORTIS以高顏值和驚人身高成為焦點，一出道就靠外型先收服粉絲。這次是他們第一次來台、同時也是首度參加AAA頒獎典禮，從抵達就成了鎂光燈中心。5位成員現身高雄小港機場時，沿路親切揮手、微笑打招呼，全程零距離互動，連樓上歌迷也都照顧到，就算當紅也完全沒有明星架子，圈粉實力滿點。CORTIS是BTS的師弟團，以一曲〈GO!〉爆紅全球，並拿下2025年MAMA大獎最佳新人。本團由韓國籍JUHOON、嚴成玹、安乾鎬，加拿大籍朴宇宙，以及外界最關注的成員趙雨凡組成。雖然他的國籍始終未被官方明確標示，但網路上已流傳大量他在新店直潭國小演講、成果發表、畢業致詞的影片，加上本人曾回覆粉絲「來高雄最想吃永和豆漿」，反應速度快到立即有在地的美食清單，幾乎坐實台灣出身。繼「台灣之光」周子瑜之後，趙雨凡這回也將踏上5萬人規模的高雄世運主場館，CORTIS也有望在AAA再拿下一座最佳新人獎，討論度全面升高。