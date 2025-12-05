JYP最強男團Stray Kids今（5）日抵台參加AAA頒獎典禮，成員稍早入境小港機場，卻發現Lee Know坐著輪椅被推出來，引起全場3000多位粉絲、媒體熱議，原來他上週在MAMA表演時不慎受傷，至今未痊癒，卻仍帶傷來台工作，相當敬業。
Stray Kids稍早一步入小港機場接機大廳，就引來3000多人陣陣尖叫，人氣相當旺，特別讓人注意的是，Lee Know是坐著輪椅被推出來，原來他上週在MAMA表演時，腳踝不慎受傷，在場粉絲見狀後心疼不已。
不過Lee Know即使受傷也親民給予歌迷回應，Felix、方燦亦是有禮跟歌迷打招呼，見到認識的韓國媒體時，也和對方有說有笑，心情看似不錯。
Stray Kids出道前就超有名 創作實力驚呆業界
Stray Kids（簡稱：SKZ）是JYP娛樂在2018年3月25日推出的男團，成員原本有9人：方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N、宇珍，但2019年時，宇珍因為個人因素退團，Stray Kids後續以8人體制活動。
他們是2PM、DAY6、TWICE的師弟，團體特點在於創作核心成員3RACHA（方燦、彰彬、HAN）所創作的饒舌、嘻哈音樂製作，搭配主唱線的嗓音及舞蹈線的表演，8位成員形成完美搭配，代表作《Hellevator》、《MANIAC》、《LALALALA》在YouTube都有超過億次瀏覽，紅遍國際。
Stray Kids曾於去年（2024）首度來台，不是水溫就選在高雄世運主場館舉辦演唱會，這回二度訪台重返5萬人場地，屆時除了在AAA領獎，也會帶來精彩表演。
