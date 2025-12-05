我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市府參考紐約高架公園案例，將40年歷史的中正運動場，從原封閉式場所改造成開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道。（圖／高市府捷運局提供）

▲O9站聯合開發案位於高速公路中正交流道旁，緊鄰全新啟用的苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄捷運苓雅運動園區O9站聯合開發案，B基地及C基地公告招商，捷運局歡迎各界踴躍投標。（圖／高市府捷運局提供）

高市捷運局繼捷運O9站聯合開發案A基地成功招商後，再辦理B及C基地公告招商，高雄招商說明會吸引近30家投資團隊齊聚參加，捷運局歡迎各界踴躍投標，攜手合作將O9苓雅運動園區站打造為一座運動休閒創意街區。副市長林欽榮表示，體育賽事活動成為城市發展重要的引擎，O9站旁的中正運動場也肩負起這樣的責任，因此，市政府團隊111年開始進行改造計畫，透過都市計畫變更以及既有中正運動場改建，創造一個高品質運動園區以及有話題的都市門戶街區。林欽榮說，市府參考紐約高架公園(High Line)的案例，將40年歷史的中正運動場，從原封閉式場所改造成開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，打破傳統運動場的界限，園區未來將引入餐飲和商店進駐，步道旁規劃了運動相關文創小舖、咖啡酒吧、輕食等空間，讓人們來這裡不僅能運動，還能放鬆、交流，成為創意碰撞的休閒、商務、生活街區。捷運局局長吳嘉昌說，O9捷運開發區A基地已在今年4月完成評選，B、C基地則在今年7月底公告招商，兩處基地分開招商，B基地面積1,436坪，開發量體約1.63萬坪，預估總投資額36.9億元；C基地面積3,131坪，開發量體約3.62萬坪，預估總投資額達98.4億元，A、B、C三基地合計可為捷運局創造96億元之收益挹注捷運建設。中正運動場變身後的「苓雅運動園區」整合國際級400公尺田徑場、極限運動場，以及周邊的籃球場、羽球場和苓雅運動中心，擁有綠意盎然的空間及空中廊道，提供人們慢跑、打球、散步的場所，也可以從不一樣的高度，漫步感受城市，苓雅運動園區已於今年4月對外開放，未來隨著購物、餐飲、辦公等多元功能逐步到位，成為全齡健康的新生活場域。配合苓雅運動園區的改造，捷運局在111年啟動都市計畫變更，經市政府及內政部都委會二級二審後，將體育場用地變更為捷運開發區，土地使用分區為捷運區開發區，建蔽率及容積率分別為70%、630%，使用項目比照一般商業區，並可比照商業區申請開放空間獎勵20%，因此投資人可自行規劃商業及居住設施等，以利活絡苓雅運動園區周邊商業與居住活動。捷運局表示，本次招商基地不僅是中正交流道進入市區的第一站，距離衛武營藝文特區、lalaport僅一站之隔，周邊更整合Kaohsiung Highline運動休閒機能，具備成為全台最大運動休閒生活聚落的條件，本案於114.12.31截止投標，捷運局誠摯邀請投資人踴躍參與，一起打造捷運O9站成為運動休閒的創意街區。