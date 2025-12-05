我是廣告 請繼續往下閱讀

《路透社》報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，總統賴清德已責請國防部、國安相關單位完整掌握、及時回報；她強調，政府有信心把國家安全做好，請國人安心。路透社報導，目前正值傳統上中國軍事演習熱季，儘管中國人民解放軍並未宣布任何經正式命名的大規模演習，但據安全官員指出，中國艦艇已經在從黃海南端、經過東海、再往爭議的南海以及太平洋海域，進行大規模集結。對此，郭雅慧受訪表示，中國的軍事行動不單單只有局限在台海區域，其分佈是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至於在西太平洋都有所分佈；她坦言，這確實對印太、整個區域造成威脅跟影響。郭雅慧提到，總統責請國防部，及國安相關單位要有完整掌握、及時回報；她說，國家安全無虞，這部分國人可以安心，政府也有信心把這部分做好。郭雅慧呼籲，中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。她說，台灣作為區域負責任的一員，會持續跟各友方保持聯繫與合作，共同來維護印太跟區域的和平、穩定、安全。