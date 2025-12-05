我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（3）日盤中走勢震動，上漲27.17點、來到27,796.43點，終場上漲185.19點或0.67%，收在27,980.59點，成交另為4448.52億元。權王台積電尾盤拉台，衝上1460元，漲15元。加權指數盤中震動，最低觸及27,738.50點，最高觸及27,980.89點，週線收紅、周K線連2紅。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.23點，終場上漲0.79點或0.3%，收在260.65點，成功站回所有均線，成交量為889.34億元。上市今日共10檔漲停慧友 、羅昇、大量、誠研、穎漢、喬福、鼎炫-KY、健策、松川、揚博。成交量前五名為華邦電 、南亞、力積電 、台玻、華東。觀察權值股表現，台積電雖開平盤，並在1440元至1450元價位之間震盪，但尾盤爆量，漲15元、收1460元。聯發科早盤一度大漲40元，後續漲幅收斂，收1425元、漲20元。鴻海上漲2.5元，收231元。廣達上漲3元，收297.5元。台塑化下跌1.9元，收51.5元；日月光投控漲3元，收231元。千金股表現回神，股王信驊上漲130元，收6,570元；股后緯穎上漲140元，收4685元；健策上漲275元，攻上漲停價位3060元；台光電也上揚70元，收1495元。航運股新興收跌停價位28.4元，裕民及四維航也有逾9%跌幅，分別收63.2元、18.85元；台航 、中航 、慧洋-KY也有5％至7%跌幅。AI供應鏈持續點火，PCB廠欣興一度觸及漲停，收215元，漲幅8.31%；記憶體華邦電成交量高，漲4元，收61.8元；南亞科雖一度在平盤下，11點後黑翻紅，上漲2元，收153元。