▲成果展集結17個動態展攤及多所學校靜態成果，內容涵蓋減碳、能源轉型、資源循環、生物多樣性等主題。(高市府教育局提供)

「2025永續高雄・環境教育博覽會—低碳小旅行×淨零綠校園」今、明（5、6日）2天在臺鐵新左營站盛大登場。今年成果展集結17個動態展攤及多所學校靜態成果，內容涵蓋減碳、能源轉型、資源循環、生物多樣性等主題。活動由高市府教育局主辦，市府環保局、新聞局、動保處共同參與，展現高雄市推動淨零綠校園、永續教育與環教跨域合作的亮眼成果。高雄市教育局主秘歐素雯表示，期待透過今明兩天的博覽會，讓師生、市民藉由闖關活動一同學習，瞭解學校推動環境教育具體行動與課程，並透過搭乘大眾運具或使用環保餐具等方式落實淨零行動。高雄市環境教育輔導小組召集人及文府國小校長黃意華表示，今年多數學校以「行動學習×淨零永續」為主軸，透過展攤、市集、互動闖關等形式，讓民眾在體驗中瞭解目前環教趨勢、行動與成果。今年活動由學校承辦，感謝環教輔導小組各校協作，讓高雄市的環境教育得以結合地方文化、企業力量與學生創意，展現多元樣態。為鼓勵師生及民眾踴躍參與，活動期間出示搭乘大眾運輸工具、騎乘YouBike微笑單車等證明，即可兌換造型貼紙；另使用環保餐具打卡上傳粉絲頁或IG限動，即可兌換小禮。此外，環球購物中心新左營車站也加入行列，鼓勵館內攤商共同響應減塑、循環使用、低碳飲食，讓永續行動融入日常消費情境，可領取闖關卡進行闖關，響應淨零行動，活動期間為12月5日上午9時至下午4時、12月6日上午9時至中午12時止。高市府教育局表示，高雄市環境教育輔導小組協助學校推動環境教育工作，歷年均獲教育部最高額度補助經費，高雄市學校推動環境教育成果豐碩，大樹國小、龍華國中、路竹區大社國小分別榮獲114年「國民中小學推動能源教育標竿學校」選拔南區金獎、銀獎及優選獎。此外，高市府教育局自112年起累積培訓43名校長、28名師長及52名學生取得碳盤查相關證照；累計1,190名師生完成淨零通識課程，未來將持續號召更多企業與社區加入環境永續行動，共同打造「永續高雄」的城市願景，讓環境教育從校園擴散到市民生活中。