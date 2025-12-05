我是廣告 請繼續往下閱讀

跟臉書差在哪？沈榮欽：小紅書1舉動避免被究責

不追究臉書跟LINE？沈榮欽酸賴士葆：法盲程度令人搖頭

在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因資安檢測不合格，再加上2年涉入1706件詐騙，總財損近2.5億元，內政部昨（4）日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年，引發熱議。對此，國民黨立委賴士葆怒嗆「台灣也走向要翻牆的一天」、「綠共」，讓加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，立法委員該做的，是追究小紅書對政府的要求完全不理，而非替違法者為虎作倀，法盲程度令人搖頭。賴士葆在臉書發文痛批，台灣網路自由也走向翻牆的一天，LINE和Facebook詐騙案都遠超小紅書，「果然是綠共」；對此，沈榮欽在臉書以「賴士葆委員為何袒護詐騙？」為題發文表示，賴士葆稱「台灣也走向要翻牆的一天」，並加碼稱政府的作法是「綠共」，純屬顛倒黑白的抹黑，刻意將台灣禁止詐騙的行為等同於中共禁止言論自由的舉措，不倫不類的類比，不是出自無知就是惡意。沈榮欽指出，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，小紅書自113年至今已涉及 1706 件詐騙，累計財損高達 2 億 4768 萬元。儘管在台灣有超過 300 萬用戶，為小紅書貢獻大筆收入，但小紅書卻拒絕在台灣設立分公司，連像臉書那樣一家小辦公室都不願意，就是要避免對詐騙等非法事項究責。沈榮欽續指，臉書詐騙猖獗，但是當政府行文要求臉書下架某個詐騙內容時，臉書會照辦，小紅書卻對政府要求不理不睬，掩護詐騙犯身份，放任詐騙橫行，賴士葆應該說明，為什麼要袒護詐騙欺騙台灣人民血汗錢？沈榮欽表示，儘管政府依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，暫停小紅書一年處分，並通知財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），依法啟動 DNS RPZ 技術屏蔽小紅書一年，但是賴士葆仍表示臉書與 Line 的詐騙更多，卻沒被依法追究。沈榮欽痛批，「賴士葆身為立法委員，卻主張不法之平等，法盲程度令人搖頭。如果賴士葆不滿，立法委員該做的，應該是檢討現行法律是否不足，要求政府一起檢討臉書與 Line 上的詐騙責任，並進一步追究為何只有小紅書對政府的要求完全不理，去保護詐騙者的身份繼續在台詐騙，而非替違法者為虎作倀。」沈榮欽質疑，「難道只因為對方來自中國，連詐騙台灣人金錢，台灣政府都不應該管？」，根據調查，除了詐騙之外，小紅書還有其他問題，包括蒐集使用者敏感資訊，疑似將資料回傳至中國伺服器；而且小紅書要求超出必要範圍的系統權限，並可能搜集使用者生物特徵等等問題，甚至有人發現即使未開啟「小紅書」，也可能持續背景傳輸資訊等等，都還未追究責任，賴士葆就急著為小紅書詐騙辯護，實在有必要解釋其動機。