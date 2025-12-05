我是廣告 請繼續往下閱讀

少子化問題嚴峻，衛福部透過優化兒童醫療照護計畫，希望照顧好每一個兒童。而國內最大兒科水劑關鍵供應商晟德今（5）獲得衛福部頒感謝狀，醫藥事業群總經理許瑞寶表示，孩子是國家最重要資產，同時呼籲衛福部評估「擴大現行3歲以下」兒童免部分負擔政策至6歲。衛福部今舉辦「114年度優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，旨在延續「第2期優化兒童醫療照護計畫」強化幼兒專責醫師制度的個案管理及媒合服務。發表會匯集各縣市政府衛生局代表、醫界、藥界、以及眾多兒科醫師與會，探討如何強化幼兒健康促進與專責醫師制度的推動，將兒科照護的焦點從傳統的疾病治療，擴展到預防、健康維護及心理健康領域。衛福部特別頒發感謝狀予參與計畫的所有傑出醫療院所及相關單位，包含兒科用藥關鍵廠商；晟德大藥廠作為國內最大兒科水劑關鍵供應商，也在獲獎之列。許瑞寶指出，幼兒照護其實涉及高風險，有賴於各方的合作。希望透過制度上的獎勵機制與持續推展，讓孩子們從出生開始即受到完善照護，透過更多的預防工作，確保孩子們最終成為健康的青少年和成人，這將是國家最重要的資產。晟德表示，呼籲政府考量6歲以下兒童的照護十分不容易、往往需要頻繁就醫，且幼兒園階段家庭經濟壓力不減，建請衛福部評估 「擴大現行3歲以下兒童免部分負擔政策至6歲以下」 的可行性，並透過社會及家庭署補助機制維持財政平衡。同時鑒於國際原料藥大漲，現行「兒科原瓶口服液劑遞減給付機制」實有檢討之必要，以確保我國兒童用藥安全韌性。在少子化趨勢下，衛生福利部推動「優化兒童醫療照護計畫」，如加強周產期與兒童緊急醫療照護資源整合；強化兒童初級醫療照護與健康管理，推動兒童發展篩檢與評估、兒童事故傷害防制…等，並建立與公共衛生和社會福利體系的連結；精進兒童重難罕症醫療照護品質及人才培育。確保兒童健康及醫療照護量能與品質，進一步達到降低新生兒及兒童可預防的死亡、減少失能、增進兒童健康之目標。