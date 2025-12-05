美國政府今日發布《國家安全戰略》，這是川普第二任期以來首個全面性的國家安全政策指引，呼籲包括日本在內的盟國大幅提高國防開支應佔國內GDP的比例，同時提到，遏制台灣衝突是當務之急，同時強調盟友必須承擔更多責任，在集體防禦上投入更多資源。
根據美國白宮發布的《國家安全戰略》，在「遏制軍事威脅」的段落中提到，從長遠來看，維持美國在經濟與科技上的領先地位，是嚇阻並防止大規模軍事衝突最可靠的方法。維持有利的常規軍事平衡，仍然是戰略競爭的重要組成部分。
報告書提到台灣問題，指出外界對台灣的高度關注是合理的，不僅因為台灣在半導體生產上的主導地位，更因為台灣能直接通往第二島鏈，並將東北亞與東南亞劃分為兩個截然不同的戰略區域。鑑於全球三分之一的航運每年通過南海，這對美國經濟具有重大影響。因此，嚇阻台海衝突，理想上透過維持軍事優勢達成這一目的，是當務之急。美國也將維持對於台灣的長期政策聲明，意即美國不支持任何單方面改變台海現狀的行為。
《國家安全戰略》提到，美國將打造一支有能力在第一島鏈任何地方阻止侵略的軍隊。然而，美軍既不能、也不應該單獨承擔這一切。盟友必須承擔更多責任，在集體防禦上投入更多資源，更重要的是採取更多實際行動。美國的外交努力應聚焦於敦促第一島鏈的盟友與夥伴，允許美軍更大程度地使用其港口及其他設施、增加自身國防支出，並投資於嚇阻侵略所需的關鍵能力。如此將能串聯第一島鏈沿線的海上安全問題，同時強化美國及其盟友阻止任何奪取台灣企圖的能力，或防止敵方造成對美方極為不利、使防衛台灣變得不可能的力量平衡。
報告書指出，相關的安全挑戰在於，任何競爭對手都可能掌控南海。這可能允許一個潛在的敵對勢力對世界上最關鍵的商業航道之一徵收通行費，或者面臨更糟糕的結果，任意關閉與開放該航道。無論哪種情況，都將損害美國經濟與更大範圍的美國利益。必須制定強而有力的措施，建立可信的嚇阻力，以確保這些航道保持開放、無「過路費」、且不會受任何國家任意封鎖。
最後，內容強調，這不僅需要美國在軍事上，尤其是海軍方面持續投資，也需要與所有可能受害的國家，從印度到日本乃至其他地區一同進行強化合作。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報告書提到台灣問題，指出外界對台灣的高度關注是合理的，不僅因為台灣在半導體生產上的主導地位，更因為台灣能直接通往第二島鏈，並將東北亞與東南亞劃分為兩個截然不同的戰略區域。鑑於全球三分之一的航運每年通過南海，這對美國經濟具有重大影響。因此，嚇阻台海衝突，理想上透過維持軍事優勢達成這一目的，是當務之急。美國也將維持對於台灣的長期政策聲明，意即美國不支持任何單方面改變台海現狀的行為。
《國家安全戰略》提到，美國將打造一支有能力在第一島鏈任何地方阻止侵略的軍隊。然而，美軍既不能、也不應該單獨承擔這一切。盟友必須承擔更多責任，在集體防禦上投入更多資源，更重要的是採取更多實際行動。美國的外交努力應聚焦於敦促第一島鏈的盟友與夥伴，允許美軍更大程度地使用其港口及其他設施、增加自身國防支出，並投資於嚇阻侵略所需的關鍵能力。如此將能串聯第一島鏈沿線的海上安全問題，同時強化美國及其盟友阻止任何奪取台灣企圖的能力，或防止敵方造成對美方極為不利、使防衛台灣變得不可能的力量平衡。
報告書指出，相關的安全挑戰在於，任何競爭對手都可能掌控南海。這可能允許一個潛在的敵對勢力對世界上最關鍵的商業航道之一徵收通行費，或者面臨更糟糕的結果，任意關閉與開放該航道。無論哪種情況，都將損害美國經濟與更大範圍的美國利益。必須制定強而有力的措施，建立可信的嚇阻力，以確保這些航道保持開放、無「過路費」、且不會受任何國家任意封鎖。
最後，內容強調，這不僅需要美國在軍事上，尤其是海軍方面持續投資，也需要與所有可能受害的國家，從印度到日本乃至其他地區一同進行強化合作。