我是廣告 請繼續往下閱讀

Slack將台灣劃為中國管理

SLACK受企業愛用

許多企業以及遠端工作團隊愛用的通訊軟體Slack，將在明年出現重大資訊異動，已有許多用戶於近兩周收到官方信件，外媒也披露，Slack已將台灣的通訊服務與中國、香港、澳門劃在一起，帳戶將移轉至中國阿里巴巴集團。根據外媒《The Information》報導，據一位中國的 Slack 客戶和一位阿里雲員工透露，Salesforce 旗下的 Slack 已告知中國、香港、澳門和台灣的客戶，如果他們想繼續使用通訊服務，則必須在 2 月之前將帳戶遷移到合作夥伴阿里巴巴集團。一位阿里巴巴員工透露，此舉是為了回應今年在中國生效的隱私和資料安全法，並補充說，阿里巴巴已經開始幫助 Slack 用戶進行這項更動。報導引述阿里巴巴員工說法指稱，位於這四個地區的Slack用戶已被告知，他們的訂閱將不再續訂。根據The Information查閱的電子郵件顯示，這些用戶被告知可以透過阿里雲購買服務來繼續使用Slack。Salesforce發言人表示，「目前並非所有市場都支援Slack工作區創建和用戶配置。我們的付費客戶可以為在任何合法地點工作的員工，配置個人用戶存取權限。」Salesforce 和阿里巴巴在 2019 年宣佈建立策略合作夥伴關係，阿里巴巴成為 Salesforce 在這四個地區的獨家雲端服務供應商，但該協議直到最近才全面實施。繼 2020 年 Zoom 和 2021 年微軟旗下 LinkedIn 開始與當地合作夥伴合作或用當地產品取代其服務之後，Salesforce 成為最新一家將其中國客戶服務業務分離的美國公司。PTT創世神、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾提醒，台灣有使用Slack的公司應注意，Slack已經把台灣劃為中國管理，並由Alibaba經營。依照中國法規中國政府可以拿到資料。許多台灣企業或工作團隊使用Slack作為內部通訊的重要軟體，是遠端辦公的幾個重要通訊軟體之一，Slack能為工作團隊開設子頻道以及私訊群組或一對一私訊，避免訊息都集中在某一個大群組內，達到分層分工訊息過濾功能。此外，與台灣傳統產業愛用的LINE不同，加入的成員可以回溯到每個頻道之前的歷史訊息內容，銜接討論進度。Slack在2020年被全球知名雲端客戶關係管理（CRM）平台Salesforce在2020年以277億美元的價碼收購。