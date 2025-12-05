我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣非洲經貿協會舉辦台灣與非洲經貿新契機論壇活動，有國內政經界代表與會。(圖／記者黃守作攝，2025.12.04)

▲台灣非洲經貿協會理事長林原致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.12.04)

▲台灣非洲經貿協會舉辦台灣與非洲經貿新契機論壇活動，前經濟部國際貿易局局長黃志鵬(前排右2)及奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長雷利克斯(前排右1)與會。(圖／記者黃守作攝，2025.12.04)

台灣非洲經貿協會(TABA)4日下午，在高雄市左營區Le Phare共享空間新左營館，舉辦台灣與非洲經貿新契機論壇活動，解析貿易戰爭下的新市場，期更加瞭解世界貿易戰爭下的一個新市場，亦即台灣與非洲經貿的新契機。這項由台灣非洲經貿協會(TABA)所舉辦的台灣與非洲經貿新契機論壇活動，是由台灣非洲經貿協會理事長林原主持，有前經濟部國際貿易局局長及我國駐越南代表黃志鵬、奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長雷利克斯，以及國內政經界代表與會。台灣非洲經貿協會理事長林原表示，台灣非洲經貿協會(Taiwan-Africa Business Association, TABA)此次舉辦貿易戰爭下的新市場─台灣與非洲經貿新契機論壇活動，會中匯聚各界領袖共同探討在全球貿易戰與供應鏈重組的浪潮下，非洲如何成為台灣企業開拓新市場的關鍵機遇，會中深入剖析非洲市場潛力。林原說，台灣非洲經貿協會(TABA)作為台灣與非洲經貿合作的橋樑，正積極帶領台灣企業布局非洲，在貿易戰爭下開創新市場，該協會目前正透過論壇與各種交流推廣活動，以協助企業瞭解非洲市場、法規與產業需求，並串連供應鏈、資金、技術三大支柱，將成為企業拓展非洲的重要夥伴。奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長雷利克斯說，非洲擁有54個國家，憑藉龐大的15億人口紅利、平均GDP成長率4%，以及豐富自然資源與青年勞動力優勢，擁有巨大的空間與潛力，正快速崛起成為全球最受矚目的新興市場，且非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)的市場整合機制正推動非洲各國邁向單一市場，隨著貿易壁壘降低、關稅減免，將創造前所未有的跨國供應鏈格局。雷利克斯並說，近年來非洲經濟維持穩定成長，吸引外資與全球關注，尤其奈及利亞有許多投資獎勵措施，包括免稅期、關稅退稅、關稅津貼、免稅、出口發展基金、雙重徵稅減免等，且根據外匯規定，外國投資者可以自由匯回所有利潤，對台灣企業而言，這不僅是傳統出口的機會，更是透過技術、服務與資本投入，與當地共同建立產業鏈的重大契機。前經濟部國際貿易局局長、前我國駐越南代表黃志鵬指出，全球變局下的戰略思考，疫情、地緣政治與能源及原物料價格上漲，再加上美中貿易戰方興未艾，美國擬建立去中國化的國際供應鏈新體系，中國則尋求去美元化的國際貿易新秩序，使傳統全球化模式面臨挑戰，但非洲憑藉其資源與人口紅利，反而成為韌性強勁的新興市場，台灣企業應跳脫「只銷售產品」的思維，轉向「輸出技術、服務與資金」，並與非洲當地合作發展基礎建設、再生能源、教育訓練、製造基地等領域。黃志鵬並指出，在全球經貿秩序不穩、傳統市場飽和的時代，非洲不僅代表新市場，更象徵未來新動能，只要台灣以戰略視野、技術能量與耐心投入，台灣與非洲之間的新橋樑必將逐步成形，為我國企業開創下一個成長引擎的新契機。