台美關係不斷深化，今年已有六位美國州長及總督來台訪問，特別是隨著台積電擴大投資亞利桑那州，台灣的「電子七哥」也加速在德州布局積極落實總統賴清德「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的經貿戰略藍圖，推動台美邁向真正的經濟共榮。近日，北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會訪問團回國，外交部長林佳龍也特別安排接見，並感謝旅居海外的台僑長期協助推廣台灣文化、凝聚社群情誼，更在第一線扮演連結台灣與世界的重要橋樑。政務顧問宋明麗在昨（4）日活動中，代表僑團致詞提到：「無論台灣人遇到什麼困難，北美會館永遠是大家在海外最堅強的後盾。」這段話讓林佳龍非常感動，在當前國際局勢快速變動的關鍵時刻，更需要海內外台灣人團結一致。​另外，在台加關係方面，雙方在FIPA、科技創新、供應鏈韌性等領域也持續累積具體成果。這些進展的背後，都離不開當地僑胞的努力與支持。因此，我特別感謝此次率團返台的總統府林榮松國策顧問，田詒鴻國策顧問及行政院宋明麗政務顧問等七位共同團長。​展望未來，台灣將持續與美加等民主夥伴合作，打造更具韌性的非紅供應鏈；並在安全議題上加深協作，展現台灣自我防衛的決心，為區域的穩定與繁榮做出貢獻。也期盼僑胞返北美後，能持續發揮影響力，讓更多人認識台灣、支持台灣、看見台灣的價值。