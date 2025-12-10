我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舞台下的姜丹尼爾（如圖）是標準宅男，愛打電動、追劇、喝啤酒，享受隨性生活。(圖／翻攝自daniel.k.here）

韓國限定男團Wanna One成員姜丹尼爾今（10）日迎來28歲了！2017年，他參加選秀節目《PRODUCE 101第二季》，以壓倒性票數奪下冠軍，成為Wanna One的C位，人氣爆棚。不過，光鮮亮麗的背後，姜丹尼爾的童年其實走得很艱難；他曾透露，小時候因為父母離異、父親生意失敗，一家人有段時間被迫搬進悶熱潮濕的地下室居住。此外，小學的他還常常在學校被霸凌，讓他小小年紀就承受龐大壓力，不過男神也沒有因此學壞，反而一直努力讓自己的生活發光，完全就是大家的榜樣。姜丹尼爾從小對跳舞就很有兩把刷子，後來在恩師的點撥下踏入B-boying世界，在NATARAJA舞蹈學院、Peniel藝術高中磨出了街舞、現代舞、芭蕾的超強實力；高一就橫掃地方高中生藝能實技大賽金獎。不過，真正讓他用舞蹈逆轉人生的是，2017年選秀節目《PRODUCE 101第二季》上，姜丹尼爾以絕對優勢奪下第一名，直接空降Wanna One中心主舞位置，順利成為偶像。2019年，團體解散後男神也沒有就此停下腳步，反而同年就火速發行個人專輯《color on me》正式單飛。從舞蹈擔當華麗轉身為solo歌手，證明自己不只會跳，更有音樂創作的底子，能在競爭激烈的韓娛圈殺出一條血路。​​姜丹尼爾光鮮亮麗的舞台背後，其實藏著一段很不容易的童年。父母很早就離異，媽媽一個人扛起家計，他從小就知道日子有多難過。後來又碰到爸爸生意失利，窮困潦倒，全家搬進地下室住了1個禮拜，又悶又濕，房間裡霉味、下水道味全混在一起，彷彿每吸一口氣都是考驗。更慘的是姜丹尼爾國小還曾被霸凌，常常被搶零用錢、被推、被打，而且對方還當作開玩笑。2021年姜丹尼爾在節目《屋塔房的問題兒童們》上聊到這段往事，主持人問他怎麼防止校園暴力，他只苦笑說「我也不知道」，令人心疼。除此之外，私底下的姜丹尼爾完全是宅男代表。他曾分享，假日可以整天待在家打電動、追劇、看電影，完全不在乎時間，也沒有固定作息，累了就睡，醒來才發現太陽已經高掛，他超級享受這種完全放空、什麼正經事都不做的自在時光。不僅如此，男神的飲食習慣也很隨性，他特別愛啤酒，就算沒有下酒菜也能自己乾杯。這種反差讓粉絲看到偶像舞台下最平凡又可愛的一面，也讓人覺得姜丹尼爾的魅力不只是外表，更有生活中的親切感。12月10日的壽星不只有姜丹尼爾！還有台灣歌手施文彬、台灣歌手洪佩瑜、台灣歌手李宣榕、台灣演員石知田、台灣演員李沐、日本女團AKB48成員松井咲子，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！