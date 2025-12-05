我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲交保獲釋後，動向備受關注，其妻子陳佩琪近日也經常在社群發文分享生活點滴，今（5）日再度開罵民進黨當局，靠司法整肅在野黨的政治操作，「果然把自己活成了台灣人最討厭的樣子了」；同時，陳佩琪也針對外界質疑其財力做出回應，並鬆口透露她常背的「鱷魚紋愛包」，真實價碼及來源。陳佩琪表示，這一年柯文哲精神被司法折磨，身體被關押摧殘，每次看到先生辛苦地看著將近百份的筆錄，常想這麼一個有心讓台灣更好的人，為什麼民進黨這些人要用司法這樣對付他？台灣處境困難，大家都能知道，也都希望一起努力、創造出一個更美好的台灣來。陳佩琪提到，柯文哲常說：「小英總統都完全執政了，還願意跟在野黨溝通，賴清德是少數總統，不謙卑溝通，反倒更專制獨裁，用司法整肅在野黨！」她續指，不溝通，卻關押在野黨主席和罷免在野立委；拿人民的血汗錢買武器，不向人民報告，卻先跑去外國投書；可以接受外國人外語一問一答訪問，卻不願意來立法院接受自己民代用國語答詢，請問總統是在想什麼？陳佩琪直言，她曾針對搜索票上的「貪污」罪證，即「買辦公室與財力不符」這項推斷出的嫌疑提出質疑，但等了很久，至今都沒有人出面回應，讓她感到「很失望」，這就是司法暗黑手段的精髓，先天馬行空想一下罪名，然後昧著良心瞎掰理由，再用從住宅搜到的東西編故事起訴，最後「起訴書一項都沒有」，難怪不想、也無能回應我。「陳醫師、陳小姐，妳這麼有錢喔？能買這種包啊？」陳佩琪透露，自己曾被這麼問，但她也強調，自從先生從政後，夫妻倆平均年報稅額約700萬，這讓她也不知道要怎麼幫自己解釋，只好這麼說：「你就拿走啊，我在東門市場買的，幾千塊吧，我跟你講在哪一家買的，去找老闆鑑定！」陳佩琪分享，這包是在2014年，沒當選前就買的，能跟京華城或小沈扯上什麼關係？用多少錢買的，她已經忘記了，上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！陳佩琪坦言，自己喜歡鱷魚紋路的皮包，但太貴了，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用，她平常去醫院背環保袋，和先生出席場合才改背這種，年久沒用，都泛黑斑了。