民眾今年8月在「公共政策網路參與平台」提出實施週休3日提議，並在10月有5768人附議，連署過關，後須將由主管機關勞動部在時限的12月7日前做出回應。勞動部今日回應，理解勞工愈來愈重視工作與生活平衡的問題，但考量到涉及到產業、勞工及民生議題，因此將延長處理期限，取得更充分、廣泛的意見後再回應，原訂回應日期為今年12月7日前，展延至明年2月7日前回應。勞動部回應，有關於民眾在「公共政策網路參與平台」提出週休三日訴求，勞動部相當重視，我們也理解到，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。然而，本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。勞動部表示，這段期間各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，我們希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。因此，依「公共政策網路參與平台」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。而為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平台正式回應。勞動部最後也說，「在最後正式回應刊登前，再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者，請各位靜候正式回應！」