鴻海今（5）日公布11月營收達8443億元，較10月下滑5.74%，但年增25.53%，創同期新高、並寫下歷史次高紀錄。鴻海累計前11月營收首度突破7兆元大關、來到7.23兆元，年增16.63%，刷新同期最佳表現。鴻海展望第4季，看好AI機櫃出貨放量，以及ICT產品進入旺季。不過，鴻海也提醒，仍需留意全球政經情勢與匯率波動對供應鏈與客戶需求的可能影響。鴻海11月「元件及其他產品」受主要零組件拉貨增加而呈現明顯成長；「電腦終端」與「雲端網路產品」則大致持平，其中AI機櫃仍維持穩健出貨，但因交易模式多元與部分產品節奏不同，使月對月變化不大；「消費智能產品」則因10月節慶拉貨墊高基期，11月出現小幅回落。與去年同期相比，「雲端網路產品」以及「元件及其他產品」11月年增幅最為亮眼，主要受惠AI機櫃強勁需求；「消費智能產品」雖出貨動能略優於去年，但受到匯率不利影響，整體表現持平；「電腦終端產品」則小幅年減。累計前11月業績方面，AI相關的「雲端網路產品」及「元件及其他產品」成長力道最強。