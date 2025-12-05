我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，也就是可以直接匯入立委個人帳戶，國民黨團總召傅崐萁更公開力挺，稱此為「進步法案」，遭質疑是明目張膽地自肥，更掀起國會助理圈全面炸鍋。對此，律師林智群也看不下去怒轟：「鬼才信你！」林智群指出，助理費就是助理費，相關撥付都有制度，行之有年，為什麼要全部撥到立法委員帳戶，變成立委的小金庫，還不用檢附單據核銷？一堆立法委員因為侵吞助理費被起訴貪污，不就證明了，就算是有制度在那裡，還是有人會想侵吞入己。林智群痛批，現在傅崐萁要修法改成助理費直接匯到立法委員帳戶，豈不是一個月變相幫立法委員加薪60幾萬？反正他愛怎麼用就怎麼用，警察抓到也告不了他。藍白多數2年，除了擴權自肥，搞政治鬥爭，為反對而反對，到底監督了什麼？如果說國民黨是爛，民眾黨就是為虎作倀，什麼第三政黨？小藍教就小藍教，還裝？林智群再度發文開罵，助理費60萬匯到立法委員帳戶後，以為他會拿出來聘助理嗎？不會喔！一個月可以加薪60萬元，為什麼要拿出來？那要聘助理怎麼辦？找財團出錢啊！大家都知道，財團老闆都熱心公益，願意主動贊助出助理費，美事一樁，大老闆們一定不會求回報的，一切合法謝謝指教。