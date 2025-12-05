我是廣告 請繼續往下閱讀

「小紅書」APP資安檢測不合格，涉及超過一千多起詐騙案件，內政部昨（4）日起發布命令暫行封鎖1年，影響約300萬用戶，引發外界關注！內政部長劉世芳表示，臉書、LINE等應用程式，在台灣都有設立法定代理人，小紅書不僅沒有代理人，多次發函也沒回應，政府當然不予支持。劉世芳強調，政府已經多次聯繫小紅書，但對方不但從沒指派法定代理人在台灣，對於政府的公函更是置之不理，形同藐視打詐條例，劉世芳表示此舉是依據《詐欺危害防制條例》第42條規定，在完成所有行政程序後，請相關單位配合執行的依法行政作為。外界質疑禁小紅書一年，此舉根本是網路戒嚴，為何不禁其他平台如臉書、LINE，劉世芳指出，臉書和LINE在台灣設有法律代理人與管理階層，會按照台灣法律規範和打詐中心要求，配合處理及下架與詐欺防治相關的內容，雙方溝通正常。但小紅書對公函已讀不回，嚴重妨礙警方打擊詐欺犯罪，處理過程中，並沒有任何黨派色彩。