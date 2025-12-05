中央氣象署表示，週末兩天東北季風減弱，各地氣溫回升且晴到多雲的好天氣，不過早晚溫差大，仍要留意清晨局部地區下探攝氏14度，下週一、下週二東北季風又增強，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨機會。另外，今（5）日上午生成的熱帶性低氣壓，路徑將通過菲律賓，對台灣沒有影響，且增強為颱風的機率低。
週末好天氣！各地回溫、多雲到晴
中央氣象署預報員預報指出，週六、週日（6日、7日）東北季風稍減弱，氣溫回升，各地晴到多雲。週六（6日）台東、恆春半島有短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花有零星降雨；週日水氣進一步減少，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有零星降雨。
下週一、下週二變天轉雨！下週三恢復好天氣
不過下週一（8日）東北季風開始增強，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率升高，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨機會，新竹以南多雲到晴，下週二為類似的天氣型態。
下週三（10日）東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，僅有基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨，類似的天氣型態持續到下週五（12日）。
週末兩天溫度回升！週日是最溫暖的一天
未來溫度趨勢，週末兩天溫度明顯回升，北部、宜蘭白天攝氏22度至25度，中南部則有攝氏25度至28度，不過早晚仍較涼，低溫約攝氏16度至20度，清晨受到輻射冷卻影響，空曠地區再降低1至2度，最低下探攝氏14度；週日白天回升到25度至28度，是感受最溫暖的一天。
下週一、下週二東北季風南下影響，白天溫度下降明顯，北部、東部降到攝氏22度至25度，下週三至下週四回升24度至27度，各地低溫則為攝氏18度至21度。
資料來源：中央氣象署
