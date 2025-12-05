我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第七屆台灣錦鯉文化節暨國際品評會今日舉辦開幕式，新竹縣長楊文科肯定協會在推動台灣錦鯉躍上國際競技場的努力。（圖／協會提供）

▲第七屆台灣錦鯉文化節6日登場，今日舉行開幕式，理事長（左）史成志導覽，賓客先睹為快。（圖／協會提供）

▲第七屆台灣錦鯉文化節今日舉辦開幕式，貴賓雲集。（圖／協會提供)

錦鯉素有「活的藝術品」美譽，賞鯉好時機來了！由台灣錦鯉發展協會主辦的「第七屆台灣錦鯉文化節暨國際品評會」，6 、7 日在新竹縣政府廣場登場，近千尾錦鯉齊聚展現風華，邀請民眾一同觀賞！錦鯉協會理事長史成志表示，今年各地愛鯉人士參與踴躍，參賽錦鯉接近 800 尾，現場設置超過百座評比水槽，5日決勝負後，6日起一連2天公開展出，歡迎民眾前往參觀，一同感受錦鯉躍動之美。本屆活動極具國際規模，特別邀請ZNA全日本愛鱗會新任會長淺田彌壽彥親臨督導，並集結來自日本、馬來西 亞、新加坡、澳洲、泰國、香港等國家共25位國際認證審查員前來參與。ZNA為全球最具指標性的錦鯉組織之一，嚴謹專業的評審制度備受世界肯定。淺田會長及多國裁判的加入，不僅提升本屆賽事的國際高度，也象徵臺灣錦鯉文化節在國際舞台上的地位持續攀升。新竹縣政府指出，今年特別新增「臺產魚大賞」評選項目，旨在鼓勵台灣本土錦鯉養殖技術精進與產業升級，推動台灣錦鯉在國際競技場上占有一席之地。值得一提的是，主任委員黃文光先生慷慨捐贈兩座價值數十萬元的精美木雕藝術品作為頭籌獎，展現對台灣錦鯉產業的深厚支持。為讓更多民眾親近錦鯉文化，本屆活動在專業品評之外，也規劃多項親子友善體驗，包括親子闖關遊戲、街頭藝人表演、錦鯉缸養概念展示及特色餐車進駐，希望透過更生活化、多元化活動，吸引更多民眾一同感受錦鯉被譽為「活的藝術品」的獨特魅力。「第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會」於114年12月6 日、7日在新竹縣政府前廣場盛大登場，錦鯉象徵富貴吉祥與健康幸福，相信透過專業競技結合全民同樂，能讓更多大小朋友親近錦鯉文化，留下美好回憶。