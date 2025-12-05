我是廣告 請繼續往下閱讀

國票證券副董事長陳冠如的「職場不法侵害調查」案，昨（4）日有新進展。公司獨立董事吳瑋恩、劉江抱聯合發函，認為該調查案由人事主管負責調查，監督公司董事與總稽核，造成不正當配置，調查小組組成也違反公司治理與利益衝突。兩名獨董更要求修訂「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，提升核定層級為董事會，並將利害關係迴避以符合公司治理規範。據相關人士透露，兩名獨董判定，該調查案有幾項程序違法。兩名獨董認為，公司的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，是由國票證券總經理自行核定，核定層級沒有提報董事會，只適用於總經理以下之一般員工。且總經理和經理人的業務，是由董事及總稽核所監督，所以計畫如果擴及董事與總稽核，恐違反公司治理之利益衝突規範。第二，這個調查小組召集人是國票證券人事主管，但申訴人是總稽核、被申訴人是副董事長，二者都隸屬於董事會，身份是負責監督經理人與人事主管者。如果由人事主管來負責調查董事和總稽核，形成下屬調查上級，明顯有不正當配置和利益衝突，調查小組的組成違反公司治理。第三，副董事長陳冠如已在7月就委請法律發函給各董事，聲明「對於該系爭調查程序具有重大明顯程序瑕疵，侵害本人受程序保障及公平對待之權利」。也就是陳冠如認為，該調查有程序偏頗、調查不公及利益衝突疑慮，所以拒絕接受調查，最後造成被申訴人（陳冠如）缺席調查，沒有進行申訴程序的處理。最後獨董還指出，該調查小組的結果，因涉及副董事長的適任性，屬證交法第 14-5條第1項第4款的規定：「涉及董事自身利害關係之事項，應交由國票證券之審計委員會同意，交董事會決議。」因此該案提報審計委員會，兩名獨立董事依公司法代理監察人行使監察權，經監察審視調查後認定，該案違反公司治理與利益衝突，所以最後在審計委員會上表決沒有通過，判定無效。兩名獨董認為，現行的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」未臻完備，導致諸多程序爭議，建議要盡速修訂該計畫，並提升核定層級到董事會，將利害關係迴避及權衡機制納入辦法，才能杜絕爭議，並符公司治理規範。相關人士則指出，獨立董事聯手發函，點出國票證這起「職場不法侵害調查」程序嚴重違法，如無修正將讓公司治理亮紅燈。