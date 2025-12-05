我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今審理，因杜、劉女聲請具保停押，高院今裁定兩人100萬、80萬交保，限制住居，每周三上午10點至派出所報到，限制出境出海8月並戴電子腳環；每週一、五要在現居地的大門拿手機拍臉向科控中心辦理報到。但由於兩人過了下午3點半都湊不出錢，只好還押，必須到下週一（8日）再辦保。杜秉澄受詐騙集團TG綽號「小老虎」的上游成員指揮，自2023年1月起，籌組詐騙集團後端水房，先後招募女子吳沂珊擔任助理及妻子劉向婕加入，並與劉向婕共同招募友人林于倫。工作分配由杜秉澄負責指揮，劉向婕依杜男指示，指揮後端水房成員。同年7月間，杜秉澄、劉向婕、林于倫、吳沂珊和詐騙集團謀議，由詐騙集團成員於同8月7日起，陸續對53名被害人施以詐術後，將詐騙所得之款項，經由TG暱稱「黃金（阿拉伯語）」人士操縱的前端水房、杜秉澄操縱的後端水房交回詐騙集團上層，同時由「小老虎」將虛擬貨幣泰達幣經由後端水房轉入前端水房，塑造上下游僅有虛擬資產與新台幣交換的表象，以此保有犯罪所得進而洗錢共2289萬元。北院判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房形成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。