▲台新新光金控合併後第一次舉行聖誕點燈活動，董事長吳東亮及夫人彭雪芬帶領同仁及台新戰神啦啦隊點亮「下雪聖誕樹」。（圖／台新新光金提供）

台新新光金控今（5）日在台北市總部大樓舉辦聖誕點燈活動，宣告2025年聖誕祭正式登場，這也是台新金控與新光金控合併後首次進行的聖誕點燈。董事長吳東亮表示，「要藉著新佈置的燈飾所點亮的新光，向大家傳遞誠摯的祝福」，也意味著吳東亮要帶領合併後的台新新光金控重返榮耀。台新新光金總經理林維俊也樂觀看待明年景氣，但幾乎所有成長都來自AI相關產業，非AI產業幾近於零，美國也有類似狀況，台灣與美國經濟都面臨「冰火二重天」局面。今年台新新光金控在台北市仁愛圓環打造全新升級的冬季繽紛聖誕，高達15公尺的聖誕樹每30分鐘定時飄下浪漫雪花，搭配會轉動的聖誕摩天輪與璀璨光廊，營造冬日限定的佳節氛圍，民眾可在「下雪聖誕樹」前拍照打卡，感受飄雪與燈光交織的溫馨聖誕。除了仁愛圓環外，台北車站對面的新光人壽摩天大樓前也設置一棵15公尺高、同樣會下雪的聖誕樹，搭配繽紛聖誕裝置妝點，成為北車週遭夜色中最閃耀的焦點。台新新光金控同時在金控總部及人壽子公司總部前裝置溫馨的聖誕造景，不僅象徵延續多年傳統，更代表集團將邁向嶄新里程碑。台新新光金總經理林維俊受訪時也談到明年景氣展望，他認為，明年台灣經濟展望還是樂觀，目前主計總處已經上修今年經濟成長率（GDP）至7%以上，但就AI產業與非AI產業來看，幾乎所有成長都來自AI，而非AI成長幾近於零，在成長與衰退之間掙扎，這個狀況並非台灣獨有，美國也是類似狀況，非AI產業並沒有那麼樂觀，台灣與美國經濟都面臨「冰火二重天」局面。他也認為，AI確實非常旺，不是只有台積電晶片本身，其他相關供應鏈包括散熱、晶片製造等次產業，只要跟AI有關都會非常好，非AI比較平淡，從總體經濟來看，台灣經濟成長率7%讓全世界都稱羨，通膨也控制在2%，因此，他對總體經濟是樂觀，只是還是要看個別產業狀況。至於金融業，林維俊表示，明年還可以，前線的產業狀況會反映到金融業，與各行各也都有來往，金融業比較反映台灣總體經濟狀況，預期還OK。由於台新新光金今年7月24 已完成合併，11月投信子公司也已合併，對於明年期許，林維俊不諱言仍是「千頭萬緒」，銀行、保險及證券子公司合併作業目前都還在進行中，除IT系統整合問題，還有組織架構、人員、規章辦法尚待調整，原先的新光人壽、新光銀行都有各自的管理辦法，哪家制度比較好，是否要各取所長整合出一個更好的辦法出來，都還要進一步思考。不僅台新新光金子公司正經歷整併過程，玉山金日前宣布將合併三商美邦人壽，林維俊也透露，上個月有遇到玉山金董事長黃男州，除向他恭喜，也說這是辛苦的開始，合併尚未完成，但今年已成功踏出第一步，子公司要一步一腳印，慢慢往前推進。對於投資人期待的股利政策，林維俊重申，這是董事會職權，一定要董事會通過，站在經營團隊的角度，今年獲利狀況進步滿多，會向董事會建議要比去年股利更好，以現金為主。