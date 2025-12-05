我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與法國總統馬克宏一同晨跑的隨扈從湖畔水中走上岸。（圖／翻攝自X）

法國總統馬克宏為期3天的訪中行程，5日他前往四川成都，被當地民眾發現，馬克宏清晨就穿著短褲在高新區錦城湖公園晨跑，畫面瘋傳。馬克宏目前正展開第四次訪中行程，離開北京後來到四川成都。5日一大早就被中國民眾直擊，在成都錦城湖公園裡，馬克宏與眾多隨扈在園內慢跑，馬克宏身穿短褲，其它隨扈則穿著黑衣長褲民眾遇見正在晨跑的馬克宏，馬克宏也也主動打招呼。令中國網友感到震驚的是，成都當天最低氣溫僅攝氏2度，馬克宏甚至穿著短褲，讓一些民眾直呼，「氣溫才幾度，穿那麼少。」一位住在錦城湖附近的居民告訴中媒極目新聞。他表示自己有晨跑習慣，當天早上8時許，他照常去錦城湖公園跑步，在跑第一圈時就和馬克宏迎面相遇，「一開始沒反應過來，跑著跑著想起來是他，第二圈相遇時就想拍個影片留個紀念，沒想到他主動打招呼，我非常激動也非常驚訝。」有趣的是，還有民眾拍到1名隨扈疑似在湖邊不小心落水，笑著走上岸的畫面，被調侃「難道是想冬泳？」馬克宏與中國國家主席習近平在北京舉行正式會晤，今日兩人在四川都江堰進行非正式會談，並參訪當地大熊貓保育基地，這也是習近平罕見離開北京與外國元首在其它省市會面。