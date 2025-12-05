我是廣告 請繼續往下閱讀

▲（左起，Gawon、Anna、Ella、Narin、Sooin）出道即爆紅，出道曲在YouTube突破5200萬次點閱。（圖／Meovv IG @meovv.ig）

韓國AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）明（6）日將在高雄世運主場館舉行，其中BLACKPINK的師妹團MEOVV也在昨天落地小港機場，其中成員Sooin和Gawon閒逛義享天地的畫面被無數粉絲直擊，兩人還在美食街排隊買珍珠奶茶，超接地氣，讓身為粉絲的店員驚喜不已，直呼兩人美翻：「彌補上班沒辦法接機的遺憾了！」從網友分享的Threads畫面中，Sooin和Gawon閒逛美食街，周圍聚集大批粉絲，不過卻都只敢遠遠觀賞跟拍照，沒有試圖打擾，而兩人也相當自在，拿起菜單討論品項，還對粉絲露出笑容，親民模樣讓身為粉絲的店員直呼：「竟然讓我遇到meovv的Sooin和Gawon，彌補上班沒辦法接機的遺憾了！」除了女神排隊買珍奶，掀起討論的還有Sooin和Gawon的絕佳狀態，絲毫沒有因為搭乘飛機的緣故顯露疲態，不僅膚況維持到最佳，就連毛衣的穿搭都掀起討論熱潮，讓幸運直擊的粉絲驚呼：「Sooin這個超級美！瘋掉！Gawon超級帥！」也吸引不少網友朝聖，「啊啊啊好羨慕」、「太美了！」事實上，MEOVV是去年才出道的5人女子團體，由金牌製作人Teddy打造，同時也是天團BLACKPINK的師妹團，成員除了Gawon、Sooin還包含Anna、Narin、Ella。MEOVV的出道曲〈MEOW〉目前在YouTube已累積5200萬點閱，副歌魔性的貓叫聲搭配貓咪動作舞蹈，讓MEOVV也被封為貓系女團，人氣水漲船高。