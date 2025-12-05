我是廣告 請繼續往下閱讀

7月丹娜絲風災重創南部光電案場，引爆大量廢棄太陽能板處置問題，也讓政策漏洞再度浮上檯面。國民黨立委羅智強痛批，這場「廢光電板之亂」暴露政府規劃失能，從回收量能不足、流向不明，到缺乏應變配套，根本是「綠色人禍」，全民終將承擔後果。羅智強指出，這次風災造成約10萬片光電板報廢、重達2300噸，花了3個月才清運完，期間暫置空間不足、回收端量能不夠，連追查最終流向都困難重重。他批評，政府推光電時「海也光電板、山也光電板」，卻從未真正準備回收體系，「說要做好回收，但根本沒有業者願意投資，高值化回收量能只有每月650公噸，怎麼處理大型災後的廢板？」羅智強直指政策評估嚴重失準。環境部原預估2030年後才會出現大量報廢光電板，完全沒考慮到台灣面臨極端氣候與頻繁風災的現實。他質疑「一場颱風就有10萬多片廢板，未來遇到更多災害怎麼辦？」此外，他也點名政府災後處理混亂，廢棄光電板無處暫放，是時任經濟部長郭智輝指示業者先放置台糖土地，卻因不符規範遭環境部開罰，引發外界譏諷「政府自打臉」，業者被要求快速清運，但政府沒提供合法空間，形成「混亂、開罰、再混亂」的惡性循環。羅智強指出，能源署掌握光電板序號，但負責稽查的環境部卻沒有相關資料，只能依賴業者自行回報數量，再與出場數比對，「政府連最基本的流向都對不上，要怎麼知道有沒有黑數？回收是否落實？」他痛批，光電政策從一開始就追求「衝速度、拚裝置量」，完全忽略配套，導致爭議叢生、環境受損、能源體質依舊脆弱，「這不是天災，是政策失能造成的人禍。」羅智強強調，他已針對光電回收、流向追查等議題，向政府提出質詢與索資，將持續要求行政部門負責任面對問題，呼籲政府正視綠能政策的長期風險，建立真正完備的回收與監管機制。