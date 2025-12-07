歌手祈錦鈅日前證實離婚前夫1年，恢復自由身後，正全心投入籌備本月21日的粉絲見面會，近日她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，聊及從去年10月離婚後，遭逢摯友捲款近300萬，今年上半年一邊忙碌搬家、一邊拚命掙錢，與前夫每月各留存2萬給家人，祈錦鈅回首經歷，講到悲痛處流下眼淚，「我就一無所有了，每個月不吃不喝，貸款跟房租要繳14萬，前半年真的很慘。」低潮心聲令人不捨。
祈錦鈅遭捲款300萬！苦嘆：想辦法生存下去
祈錦鈅去年10月離婚，向《NOWNEWS今日新聞》分享道2023年來，前夫態度愈趨冷淡，自己有次重病發高燒，男方卻不關心、陪伴，只顧關在房間忙工作，當下心碎不已，祈錦鈅忍痛提出：「我們去登記離婚吧⋯⋯」沒料到，對方竟默默回應1句，「隨便妳啊。」重重打擊了祈錦鈅，「我真的過不下去這樣的日子。」
雪上加霜的是，祈錦鈅還發現遭朋友借錢捲款，對方與自己多年深交，好到彼此家人都熟悉，對方因家庭、事業兩頭燒，向祈錦鈅開口借錢，她也拿出200萬、將車子貸款，籌近300萬，加上其他摯友的援助共600萬，怎料對方頻頻推托，至今還不出來錢，「我沒有追著打，我要的是錢，不是命，活著就想辦法生存下去吧。」
祈錦鈅一無所有陷低潮！親曝家人分產內幕
遭逢巨變的祈錦鈅，人生頓時愁雲慘霧，「我剛搬好家，以為要有新生活的時候，我就一無所有了，每個月不吃不喝，貸款跟房租要繳14萬，前半年真的很慘」，祈錦鈅更無暇去想與前夫的分產狀況，直呼2人本就不存在金錢問題，都能靠自己賺錢，「我不會跟他要，也不奢望他給我，我們有說好每個月各存2萬留給家人。」
祈錦鈅透露，上半年身心俱疲，拚命地商演賺錢，對於未來感情狀態絲毫不妄想，「沒有時間煩惱感情，我連生存下去都有問題了！」目前生活重心專注於事業及家人，身旁也有許多好友不離不棄，計劃明年推出全新單曲，還有望跟緋聞好友陳任佑一起創作、合唱，祈錦鈅喊話粉絲好好期待，先投入本月21日與歌迷相見歡的活動。
如今，祈錦鈅從婚姻陰霾走出，從兩個家庭、兩個人到一個人，心境上成長不少，「慢慢看清楚很多事情，讓我更了解自己，以前我非常不了解自己，總以旁人想要的樣子活下去，到了今年，開始問我自己『是什麼樣的人？』、『我要的是什麼？』」祈錦鈅語氣堅定，從她眼眶反射出的淚光中，看見準備脫胎換骨的堅強意念。
祈錦鈅是誰？美聲、美顏集一身 人氣滿點
祈錦鈅於2013年拍攝廣告發跡，美艷臉蛋配上傲人身材，火速打開知名度，2017年被粉絲指稱美貌神似周子瑜，頻登話題版面。
2019年，祈錦鈅以歌手身分推出〈比心小幸福〉、〈孤單傻子〉，隨後接連祭出2本寫真集，收穫大批粉絲歌迷，人氣不容小覷。
🔺資料來源－
祈錦鈅IG
🔺看更多－
祈錦鈅婚變風波後首露面！親曝與老公現況：私生活別浪費社會資源
獨／祈錦鈅談粿粿、王子不倫！1大忌直接決斷 離婚成長痛全說了
我是廣告 請繼續往下閱讀
祈錦鈅去年10月離婚，向《NOWNEWS今日新聞》分享道2023年來，前夫態度愈趨冷淡，自己有次重病發高燒，男方卻不關心、陪伴，只顧關在房間忙工作，當下心碎不已，祈錦鈅忍痛提出：「我們去登記離婚吧⋯⋯」沒料到，對方竟默默回應1句，「隨便妳啊。」重重打擊了祈錦鈅，「我真的過不下去這樣的日子。」
雪上加霜的是，祈錦鈅還發現遭朋友借錢捲款，對方與自己多年深交，好到彼此家人都熟悉，對方因家庭、事業兩頭燒，向祈錦鈅開口借錢，她也拿出200萬、將車子貸款，籌近300萬，加上其他摯友的援助共600萬，怎料對方頻頻推托，至今還不出來錢，「我沒有追著打，我要的是錢，不是命，活著就想辦法生存下去吧。」
遭逢巨變的祈錦鈅，人生頓時愁雲慘霧，「我剛搬好家，以為要有新生活的時候，我就一無所有了，每個月不吃不喝，貸款跟房租要繳14萬，前半年真的很慘」，祈錦鈅更無暇去想與前夫的分產狀況，直呼2人本就不存在金錢問題，都能靠自己賺錢，「我不會跟他要，也不奢望他給我，我們有說好每個月各存2萬留給家人。」
祈錦鈅透露，上半年身心俱疲，拚命地商演賺錢，對於未來感情狀態絲毫不妄想，「沒有時間煩惱感情，我連生存下去都有問題了！」目前生活重心專注於事業及家人，身旁也有許多好友不離不棄，計劃明年推出全新單曲，還有望跟緋聞好友陳任佑一起創作、合唱，祈錦鈅喊話粉絲好好期待，先投入本月21日與歌迷相見歡的活動。
祈錦鈅是誰？美聲、美顏集一身 人氣滿點
祈錦鈅於2013年拍攝廣告發跡，美艷臉蛋配上傲人身材，火速打開知名度，2017年被粉絲指稱美貌神似周子瑜，頻登話題版面。
2019年，祈錦鈅以歌手身分推出〈比心小幸福〉、〈孤單傻子〉，隨後接連祭出2本寫真集，收穫大批粉絲歌迷，人氣不容小覷。
🔺資料來源－
祈錦鈅IG
🔺看更多－
祈錦鈅婚變風波後首露面！親曝與老公現況：私生活別浪費社會資源
獨／祈錦鈅談粿粿、王子不倫！1大忌直接決斷 離婚成長痛全說了