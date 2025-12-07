我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇外野手艾力士·寇爾（Alex Call）近日作客美國節目《Sports Spectrum Podcast》，回顧自己在交易大限轉隊後，從加入豪門到最終參與世界大賽連霸的歷程。他坦言，能和大谷翔平等傳奇的名字一起被出現在螢幕上，一切至今仍像夢境般不可思議。寇爾在7月底從華盛頓國民交易至道奇，本季合計在兩隊出賽110場，打擊率.267、5 轟、31 分打點，OPS .746。進入季後賽後，他在 7 場比賽中貢獻打擊率.364（11打數4安打）與3次保送，成為道奇奪下WS連霸的關鍵綠葉之一。寇爾回憶初到道奇時的激動心情：「那一刻我心想，『我們可以進WS。道奇是奪冠大熱門。這是我從小的夢想——它要實現了。』」他說，自己始終清楚球隊需要他扮演的角色，「我一直在等待機會，也準備好在任何時刻、用任何方式貢獻球隊。」談到世界大賽第5戰，他特別提及與道奇三大巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）一同先發的感動：「真的難以置信。我看到我自己的名字出現在他們旁邊，那感覺實在太酷了。」寇爾說，那是他心中永生難忘的瞬間：「我只想感謝上帝給我這樣的機會，並盡可能把握住。那是讓人心跳加速的時刻。」世界大賽結束後，道奇舉行奪冠遊行與多場公開活動，寇爾也一同出席。他笑稱自己仍處在「不真實」的情緒之中：「這段時間真的像夢一樣，感覺不像現實。」以穩定的守備、成熟的心態與可靠的打擊貢獻，寇爾在季中加盟後迅速融入球隊文化，在奪冠之路留下不可忽視的身影。隨著大谷翔平、貝茲與弗里曼領軍，道奇強勢的陣容依舊完整。寇爾的表現也讓球迷期待他在2026賽季持續扮演勝利拼圖的重要角色。