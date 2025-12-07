我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙雅芝（右）曾被傳與黃元申（左）發生不倫戀情，當時彼此都已經結婚，而且都有一個兒子。（圖／摘自hkmdb）

▲黃元申沒有提離婚，幾年後卻執意出家，而且不見妻子，也不回演藝圈。（圖／摘自hkmdb）

▲趙雅芝（右）與黃錦燊（左）結婚40年仍然不時秀恩愛。（圖／摘自趙雅芝微博）

▲趙雅芝（右）和小兒子黃愷傑（左）被認為看起來像情侶，不太像母子。黃愷傑是她與第二任丈夫黃錦燊所生的唯一一個孩子。（圖／摘自微博）

華人演藝圈的「不老傳奇」趙雅芝，向來以優雅美麗的容貌和氣質，受到觀眾熱烈歡迎。她在台灣、香港的戲劇中都演過觀音，形象極佳，卻曾在電視節目中被吳君如諷刺「很會裝」，稱她曾在婚內與有家室的男星黃元申大談不倫之戀，因此被當時的老公黃漢偉動粗。趙雅芝和黃元申在大小銀幕上都有合作，兩人在根據《基度山恩仇記》改編的港劇《大報復》就配成一對，後來又一起主演黃百鳴的電影《漩渦》，那時彼此不但都已結婚，且都有個兒子，卻傳出假戲真作，黃元申的妻子更曾拿出一封有「芝」字的情書，坦言婚姻被人介入。香港媒體大幅報導，趙雅芝面對黃元申的情書被公開，稱「清者自清」，卻無法平息爭議。也就是這時她被傳遭黃漢偉動粗，可是兩人又再生了個兒子。妙的是黃元申和妻子稍早也生了個女兒，就算和趙雅芝的緋聞被熱炒，黃元申與另一半都沒有鬧離婚。倒是趙雅芝和黃漢偉撐不下去，可是並非與黃元申直接相關，而是彼此間殺進另一個姓黃的的男人：和趙雅芝合演港劇《女黑俠木蘭花》的黃錦燊。黃錦燊公開表明：「我愛趙雅芝，時間會證明一切。」黃漢偉則霸氣回應：「全香港那麼多男人說喜歡我老婆，但她每天還是準時回家。」這番話沒有令黃錦燊撤退，反而黃漢偉隔年就和趙雅芝打離婚官司，為爭兩個兒子監護權、法庭上大爆閨房祕密，罵她是水性楊花的女人、不配當媽，趙雅芝稱那是人生中最痛苦、難堪的時刻。這段過程中，黃錦燊都在當她的後盾，之後更開始鑽研法律，多年後還考到律師資格。趙雅芝順利離婚、取得兩個兒子監護權後，嫁給了黃錦燊，她的帥氣小兒子黃愷傑，就是跟黃錦燊的愛情結晶。至於黃元申，後來因《大俠霍元甲》在中國廣受歡迎，紅極一時，也曾來台灣演出武俠劇《飛花逐月》，卻在女兒9歲時執意出家，不見妻子也不回演藝圈，直到10多年後才被傳已還俗、赴美，曾有演藝界舊友米雪證實此事，他本人完全沒出面說明，完全自公眾眼光中隱退。吳君如在節目裡舊事重提，固然使趙雅芝臉上無光，趙雅芝卻很清楚莫隨之起舞，並沒有因此再度重傷形象，繼續受到廣大粉絲的喜愛，反倒吳君如被認為不夠得體，不乏網友批評。