阿拉斯加在當地時間6日上午11點41分（台灣時間7日凌晨4點41分）發生芮氏規模7.0地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。這起地震發生之後，後續還發生了一系列餘震，其中多次規模超過5.0。目前尚未發布任何海嘯警報或預警。根據美國地質調查局（USGS）指出，阿拉斯加亞庫塔特（Yakutat）東北部地區於出現規模7.0地震，震源深度10公里。USGS互動地圖顯示，距離亞庫塔特超過300英里的安克雷奇（Anchorage）也感受到了這次地震。在規模7.0地震發生後，引發了一系列餘震，其中多次規模超過5.0。從USGS數據可以看到，截至台灣時間6點04分，就發生了至少20次餘震。據美國人口普查局的數據，亞庫塔特在2020年總人口約為657人，2023年有332個住房單位，屬小型聚落，周邊多為荒野及沿岸地形。阿拉斯加地震中心的州地震學家韋斯特（Michael West）說：「地震發生40分鐘後，它似乎正在產生一連串相當強烈的餘震。」韋斯特表示，他尚未收到有任何人員受傷，也尚未接獲任何損壞報告，但指出阿拉斯加州「目前正處於應對工作之中。」韋斯特說：「規模7.0的地震肯定足以造成地面破壞。因此，雖然我還沒有任何觀察到的情況，但如果我們聽到有關道路或某些設施受到影響、或者該地區發生山體滑坡之類的消息，我不會感到驚訝。再次強調，我們目前還無法確定，但規模7.0地震的強度足以引發這類影響。」NASA地球觀測站資料指出，全球每年平均會發生約18起規模7.0至7.9的強震，另有1起規模8.0以上的巨大地震，屬自然周期的一部分。截至當地時間6日中午12點30分（台灣時間7日凌晨5點30分）左右，尚未發佈任何海嘯警報或預警。美國國家海嘯警報中心（National Tsunami Warning Center）表示，他們不擔心會發生海嘯，但會持續監測情況。