一項數據顯示，全台牙醫診所家數超過便利商店，你相信嗎？這是事實，由於市場飽和造成競爭激烈，許多單點診所面臨經營挑戰。心+牙醫聯盟旗下精心牙醫院長趙梓良醫師指出，目前市場並非沒有需求，而是資源配置不均。為此，聯盟化、連鎖化經營模式在市場崛起，透過資源整合與標準化流程，讓醫師回歸醫療本質，提升病患體驗。精心牙醫院長趙梓良表示，傳統單點診所以醫師個人技術和鄰里關係為支撐，隨著時代進步，「人力資源」已成為許多診所營運壓力的來源。診所經營不再是醫師獨自奮戰，而需要結合專業諮詢、助理人員、後勤管理以及數位行銷等多方專業團隊，共同提供高品質服務。但由於許多單點診所醫師，不得不兼顧臨床與行政事務，耗費了難得的專業時間，讓醫療品質難以持續提升。「我們不是一般的『連鎖 (Chain)』，而是有溫度的『聯盟 (Alliance)」。 」趙梓良醫師強調，與日趨常見的「牙醫連鎖品牌」不同，心+牙醫聯盟強調溫暖的人文關懷與「醫病共好」理念。目前聯盟已匯集北台灣十餘家院所、超過百位專業牙醫師，形成區域醫療合作新型態。趙梓良醫師表示，心+牙醫聯盟強調的不只是單純的資源共享，更著重於共同成長與醫療品質提升，讓醫師在支持體系中提升專業、減輕經營壓力，也讓病患安心獲得優質服務。針對許多診所難以負擔國際級醫療認證與設備的困難，心+牙醫聯盟率先導入國際知名植體品牌Nobel Biocare及Straumann的雙重認證標準，並建立共同採購與同步培訓機制，為各診所減輕投入門檻。如此一來，無論是時間或成本，皆能有效降低，讓本地診所也能提供安全、可信賴且與國際同步的診療服務。趙梓良醫師說明，技術設備固然重要，但聯盟最大價值，在於「重建醫病信任」，推動醫病溝通透明，不僅陪伴民眾從乳牙護理、植牙重建到高齡長者的全方位照護，也讓就診成為一場被理解、被陪伴的友善歷程。「我們盼望透過聯盟，讓台灣基層牙科醫療在資源整合、人文關懷上找到永續的共好解方。」