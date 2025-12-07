我是廣告 請繼續往下閱讀

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再次向世人證明，無論身在何處，他就是冠軍的保證。今（7）日舉行的美國職業足球大聯盟（MLS）總冠軍賽，梅西全場展現主宰力，不僅在關鍵時刻送出助攻，更率領邁阿密國際以3：1擊敗溫哥華白浪，成功奪下隊史首座MLS金盃。這也是梅西轉戰南佛羅里達兩年半後，為這座城市帶來的最高榮耀。這場決賽過程跌宕起伏，邁阿密國際在第8分鐘靠著對手一記烏龍球先馳得點，但溫哥華白浪在第60分鐘由阿赫邁德（Ali Ahmed）進球扳平比數，隨後更有一次射門同時擊中兩側門柱彈出，驚險逃過一劫的邁阿密隨即發起反攻。比賽第72分鐘迎來關鍵轉折，梅西在前場成功斷球，展現上帝視角般的傳球功力，將球精準穿過溫哥華防線的一絲縫隙，助攻給及時插上的德保羅（Rodrigo De Paul），德保羅接球後冷靜推射遠角破網，助隊超前比分。進球後梅西興奮地跳入德保羅懷中慶祝，全場身穿10號球衣的邁阿密球迷陷入瘋狂，歡呼聲響徹雲霄。傷停補時第6分鐘，梅西再度送出助攻，由阿連德（Tadeo Allende）踢進保險分，將比數鎖定在3：1，徹底粉碎對手反撲希望。總計梅西在本次季後賽貢獻了驚人的15個進球與助攻，這也是他職業生涯第47座冠軍獎盃，持續堆高世界足球史的紀錄。這座冠軍對於邁阿密國際具有多重意義。除了是隊史首冠，也是陣中多位傳奇球星的「最後一舞」。梅西在巴塞隆納的老戰友布斯克茨（Sergio Busquets）與艾爾巴（Jordi Alba）已決定在奪冠後退休，以冠軍身分華麗轉身；蘇亞雷斯（Luis Suarez）的未來則尚未明朗。球隊老闆貝克漢（David Beckham）在賽後難掩激動。回顧2013年退役後籌組球隊的12年艱辛歷程，從2023年梅西加盟時球隊還處於聯盟墊底，到如今稱霸聯盟，貝克漢感性表示：「這是一段不可思議的旅程。梅西來這裡不只是為了享受邁阿密的生活，他是來贏球的。他對隊友、城市與俱樂部的忠誠，證明了他就是贏家，就這麼簡單。」現年38歲的梅西，極有可能蟬聯本季MLS年度MVP。隨著他與球隊的合約可能延續至40歲，這位傳奇球星在美國的驚奇之旅，顯然還沒走到終點。