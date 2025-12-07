未來一周有2波冷空氣襲台，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，周一、周二（12月8日至12月9日）第一波東北季風增強，宜蘭、大台北、基隆北海岸有大雨，北部與東北部明顯降溫；周三至周六（12月10日至12月13日）白天回溫、各地多雲到晴。下周日（12月14日）更強冷空氣南下，可能達今年首波大陸冷氣團，北台灣清晨低溫恐下探到10至12度。
林得恩指出，周一至周二，台灣受第一波東北季風影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北、基隆北海岸有大雨發生；北部、東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差大。周三至周六東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部有局部零星降雨。
第2波冷空氣預計在下周日南下，林得恩提醒，這波東北季風較強且會帶來大範圍顯著降溫，有「0度線」之稱的850百帕等壓線就在台灣北方，強度有機會達今年「首波大陸冷氣團」，台北氣象站的最低溫會達攝氏14.4度以下。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇也提及，下周日的降溫，北台灣感受最明顯，白天高溫只剩下16至18度，中部、花蓮高溫也可能降到20度以下，南部、台東高溫則是降到21至23度，下周日晚間到下周一（12月15日）清晨預估是溫度的最低點，中北部、東北部空曠地區只剩下10至12度低溫。
針對0度線，中央氣象署補充，0度線是指「1500公尺左右高空」的氣溫達0度，不是平地會到0度；850百帕等壓線是溫度預報的參考指標之一，仍要考量各種因素的加加減減，才能進一步推估平地的低溫。
資料來源：林老師氣象站、天氣職人-吳聖宇臉書
